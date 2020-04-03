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Пока в Ярославле действует режим самоизоляции — жителям рекомендовано не выходить из дома. Во вчерашнем обращении губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о карантине не говорилось.



По последним данным, в областной инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом коронавируса сейчас находятся трое человек. Два пациента — в удовлетворительном состоянии, один — средней степени тяжести.

