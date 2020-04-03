Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов опубликовал в соцсетях обращение к жителям региона:
— Ограничения, действовавшие на территории региона эту неделю, продлены до конца апреля. Подписал соответствующий указ. Как и ранее, приостанавливаются массовые мероприятия, запрещено бронирование гостиниц. Из нового — возобновится образовательный процесс, но в дистанционном режиме. Детальный формат работы учебных организаций, а также ряда предприятий определит правительство области. Поручил ему также принять дополнительные ограничительные меры. При стабильной ситуации они не будут распространяться на населенные пункты, где проживают менее 50 человек, и еще ряда территорий. Если эпидемиологическая ситуация в регионе будет ухудшаться, допускается введение особого порядка передвижения во всем регионе. Исключение составят только межрегиональные перевозки. Все граждане, находящиеся на территории Ярославской области, должны неуклонно соблюдать нормы и правила поведения в новых условиях. Изоляция и дистанцирование — очень важны! Все это ради сохранения жизни и здоровья людей.
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Пока в Ярославле действует режим самоизоляции — жителям рекомендовано не выходить из дома. Во вчерашнем обращении губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о карантине не говорилось.
По последним данным, в областной инфекционной больнице с подтверждённым диагнозом коронавируса сейчас находятся трое человек. Два пациента — в удовлетворительном состоянии, один — средней степени тяжести.