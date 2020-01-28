Ярославцу из Владивостока «Почтой России» отправили мотоцикл: угадайте, как быстро он его получил

Пожалуй, это одна из самых необычных посылок, отправленных «Почтой России». Ярославец заказал в магазине Владивостока мотоцикл, и покупку ему отправили по почте: а это 180-килограммовая упаковка с двухколёсным транспортом.

— Я долго искал на разных сайтах именно такую модель «Эндуро», но ее нет в Ярославле, а в Москве они все с пробегом по России. По отзывам в интернете я нашел во Владивостоке хорошую фирму, которая предложила мне настоящего «японца» и порекомендовала мне выслать отправление крупногабаритным видом «Почтой России», — рассказал Вадим Семайкин. — Через две недели он уже был у меня.