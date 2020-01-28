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Ярославцу из Владивостока «Почтой России» отправили мотоцикл: угадайте, как быстро он его получил

И во сколько обошлась доставка такого груза

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Вес посылки — 180 килограммов&nbsp;

Вес посылки — 180 килограммов 

Пожалуй, это одна из самых необычных посылок, отправленных «Почтой России». Ярославец заказал в магазине Владивостока мотоцикл, и покупку ему отправили по почте: а это 180-килограммовая упаковка с двухколёсным транспортом. 

Этот мотоцикл отправили почтой&nbsp;

Этот мотоцикл отправили почтой 

 — Я долго искал на разных сайтах именно такую модель «Эндуро», но ее нет в Ярославле, а в Москве они все с пробегом по России. По отзывам в интернете я нашел во Владивостоке хорошую фирму, которая предложила мне настоящего «японца» и порекомендовала мне выслать отправление крупногабаритным видом «Почтой России», — рассказал Вадим Семайкин. — Через две недели он уже был у меня. 

За крупногабаритную посылку ярославец отдал чуть больше 13 тысяч рублей. Цена на сам мотоцикл колеблется от 130 до 200 тысяч рублей. 

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доставка грузов«Почта России»
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
28 янв 2020 в 12:28

настолько редки и уникальный случай, в работ Почты Росси,
что заслуживает упоминания в прессе...
да уж....

Дмитрий
28 янв 2020 в 12:20

Хорошая попытка Почта России, но нет.

ваш господин
28 янв 2020 в 12:12

свежа еда была , но вериться с трудом😁