Из дела ярославца, оставившего надпись про Путина на здании полиции, убрали политические мотивы

Мужчина нарисовал надпись средь бела дня
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Из дела 38-летнего ярославца, который нарисовал граффити на здании УМВД в Ярославле, убрали мотив политической ненависти. Об этом сообщил сам Антон Гарк, а также адвокат Максим Никонов, сотрудничающий с международной правозащитной группой «Агора».
— Сегодня было новое уведомление о подозрении по новой квалификации, допрос и ознакомление с результатами экспертиз, — рассказал адвокат изданию «Медиазона».
Ранее ярославца обвиняли за вандализм по мотивам политической ненависти. Теперь его обвиняют за вандализм с целью порчи имущества.
— Как-то так теперь выглядит дело об этом, — написал у себя на странице Антон Грак.
Напомним, надпись появилась на колоннах здания ведомства 31 марта, и её быстро закрасили. На ярославца, который сфотографировал и выложил фото граффити в Facebook, завели административное дело. Мужчине выписали штраф в 30 тысяч рублей. За публикацию новости 76.RU, а также местное издание «Яркуб» заблокировали без предупреждения. Позже в Роскомнадзоре объяснили, что их действия связаны со вступлением в силу нового закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта история моментально вылилась в скандал всероссийского масштаба.
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