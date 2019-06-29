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Надпись на полиции: скандал

Из дела ярославца, оставившего надпись про Путина на здании полиции, убрали политические мотивы

Мужчине прислали новое уведомление о подозрении

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Мужчина нарисовал надпись средь бела дня

Фото: предоставлено героем публикации

Из дела 38-летнего ярославца, который нарисовал граффити на здании УМВД в Ярославле, убрали мотив политической ненависти. Об этом сообщил сам Антон Гарк, а также адвокат Максим Никонов, сотрудничающий с международной правозащитной группой «Агора».

— Сегодня было новое уведомление о подозрении по новой квалификации, допрос и ознакомление с результатами экспертиз, — рассказал адвокат изданию «Медиазона». 

Ранее ярославца обвиняли за вандализм по мотивам политической ненависти. Теперь его обвиняют за вандализм с целью порчи имущества.

— Как-то так теперь выглядит дело об этом, — написал у себя на странице Антон Грак.

В деле оставили статью, но поменяли части

Минимальное наказание по этой статье - штраф до 40 тысяч рублей

Напомним, надпись появилась на колоннах здания ведомства 31 марта, и её быстро закрасили. На ярославца, который сфотографировал и выложил фото граффити в Facebook, завели административное дело. Мужчине выписали штраф в 30 тысяч рублей. За публикацию новости 76.RU, а также местное издание «Яркуб» заблокировали без предупреждения. Позже в Роскомнадзоре объяснили, что их действия связаны со вступлением в силу нового закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта история моментально вылилась в скандал всероссийского масштаба.

Полную хронику событий по этой теме читайте здесь.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Рус
29 июн 2019 в 23:19

А что он не так написал? Воровской режим всех уже достал. Кремль что хочет революции, так она будет.

гость
29 июн 2019 в 22:28

Показательно - раздувать не хотят -для мужика то лучше наказание меньше - а вот то что власть боится признать очевидное - факт