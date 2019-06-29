Из дела ярославца, оставившего надпись про Путина на здании полиции, убрали политические мотивы

Из дела 38-летнего ярославца, который нарисовал граффити на здании УМВД в Ярославле, убрали мотив политической ненависти. Об этом сообщил сам Антон Гарк, а также адвокат Максим Никонов, сотрудничающий с международной правозащитной группой «Агора».



— Сегодня было новое уведомление о подозрении по новой квалификации, допрос и ознакомление с результатами экспертиз, — рассказал адвокат изданию «Медиазона».

Ранее ярославца обвиняли за вандализм по мотивам политической ненависти. Теперь его обвиняют за вандализм с целью порчи имущества.

