«Всё в рамках контракта»: в Ярославле власти рассказали, где и как покрасят бордюры в этом году

В Ярославле городские власти ответили отказом общественнику, который попросил не тратить деньги на покраску бордюров.



— Принято решение, что вертикальная разметка будет расположена на бордюрном камне, — уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Она будет нанесена на основных магистралях и в зоне ЮНЕСКО, что противоречит обращению общественника Сергея Казанского, но не нарушает существующего контракта по содержанию территории.



Как стало известно изданию 76.RU, из городского бюджета в этом году на покраску бордюров потратят 6 миллионов 681 тысячу 741 рубль.

