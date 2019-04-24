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Город

«Всё в рамках контракта»: в Ярославле власти рассказали, где и как покрасят бордюры в этом году

Мэрия ответила отказом общественнику, который попросил этого не делать

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На покраску бордюров в этом году в Ярославле потратят более 6,5 миллиона рублей

Фото: Александра Савельева

В Ярославле городские власти ответили отказом общественнику, который попросил не тратить деньги на покраску бордюров.

— Принято решение, что вертикальная разметка будет расположена на бордюрном камне, — уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Она будет нанесена на основных магистралях и в зоне ЮНЕСКО, что противоречит обращению общественника Сергея Казанского, но не нарушает существующего контракта по содержанию территории.

Как стало известно изданию 76.RU, из городского бюджета в этом году на покраску бордюров потратят 6 миллионов 681 тысячу 741 рубль.

Ранее Сергей Казанский заявил, что крашеные бордюры не просто дело убыточное, он подчеркнул, что это портит исторический облик Ярославля. Общественник попросил городские власти отказаться от этого занятия. Вслед за мэрией его обращение ещё рассмотрят депутаты муниципалитета.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

городская средабордюрыавто

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КОММЕНТАРИИ (5)

Артем
24 апр 2019 в 08:59

Сергей Казанский, Вы в своем уме? ) Люди уже присмотрели какие то вещи, путевки на море, еще что то, а Вы - не красить бордюры. 6 лямов все таки нужно осваивать

ares-mars17
24 апр 2019 в 08:34

6 миллионов 681 тысячу 741 рубль.!!!!! БОЛЬШЕ НЕ НА ЧТО ПОТРАТИТЬ?????????? НА УБОРКУ СНЕГА ДЕНЕГ НЕТ, НА ВЫВОЗ МУСОРА НЕТ, А НА ПОКРАСКУ БОРДЮРОВ 6, 6 ЛЯМА ЕСТЬ???

вотвамхуенот
24 апр 2019 в 08:14

так потому, что не потратят, а уже потрачено, вот и отказали. это нормально, везде так.