«Всё в рамках контракта»: в Ярославле власти рассказали, где и как покрасят бордюры в этом году

В Ярославле городские власти ответили отказом общественнику, который попросил не тратить деньги на покраску бордюров.
— Принято решение, что вертикальная разметка будет расположена на бордюрном камне, — уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. — Она будет нанесена на основных магистралях и в зоне ЮНЕСКО, что противоречит обращению общественника Сергея Казанского, но не нарушает существующего контракта по содержанию территории.
Как стало известно изданию 76.RU, из городского бюджета в этом году на покраску бордюров потратят 6 миллионов 681 тысячу 741 рубль.
Ранее Сергей Казанский заявил, что крашеные бордюры не просто дело убыточное, он подчеркнул, что это портит исторический облик Ярославля. Общественник попросил городские власти отказаться от этого занятия. Вслед за мэрией его обращение ещё рассмотрят депутаты муниципалитета.