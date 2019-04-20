«Скоро с вилами люди выйдут!»: ярославцы повесили на многоэтажку огромный плакат-претензию

На одной из многоэтажек Ярославля появился огромный красный баннер. На нём белыми большими буквами написано: «Фонд капремонта, где наши деньги??? Прокуратура закрыла глаза?!» Плакат заметили сегодня утром на доме № 82а по Московскому проспекту.
Автор фотографии рассказал, что жители этого дома перешли на спецсчёт. Жильцы подготовили документы и передали в региональный фонд для капремонта крыши. В течение месяца фонд должен был перевести аванс подрядчикам. Прошло три месяца, а денег по-прежнему нет.
— Скоро с вилами люди выйдут! — написал ярославец Константин Кудрявцев в соцсетях.
Мы направили обращение в фонд содействия капитальному ремонту по Ярославской области, чтобы там прокомментировали ситуацию.
Это не первый случай в Ярославле. Жители многоэтажки на проспекте Ленина дошли до отчаяния настолько, что скинулись и повесили на свой дом большой плакат с надписью «Фонду капремонта — позор!».