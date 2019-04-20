«Скоро с вилами люди выйдут!»: ярославцы повесили на многоэтажку огромный плакат-претензию

На одной из многоэтажек Ярославля появился огромный красный баннер. На нём белыми большими буквами написано: «Фонд капремонта, где наши деньги??? Прокуратура закрыла глаза?!» Плакат заметили сегодня утром на доме № 82а по Московскому проспекту.



Автор фотографии рассказал, что жители этого дома перешли на спецсчёт. Жильцы подготовили документы и передали в региональный фонд для капремонта крыши. В течение месяца фонд должен был перевести аванс подрядчикам. Прошло три месяца, а денег по-прежнему нет.

