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Город

«Скоро с вилами люди выйдут!»: ярославцы повесили на многоэтажку огромный плакат-претензию

Из-за чего разгорелся конфликт

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Плакат висит с 11 утра

Фото: Анатолий Кузнецов

На одной из многоэтажек Ярославля появился огромный красный баннер. На нём белыми большими буквами написано: «Фонд капремонта, где наши деньги??? Прокуратура закрыла глаза?!» Плакат заметили сегодня утром на доме № 82а по Московскому проспекту.

Автор фотографии рассказал, что жители этого дома перешли на спецсчёт. Жильцы подготовили документы и передали в региональный фонд для капремонта крыши. В течение месяца фонд должен был перевести аванс подрядчикам. Прошло три месяца, а денег по-прежнему нет.

— Скоро с вилами люди выйдут! — написал ярославец Константин Кудрявцев в соцсетях.

Мы направили обращение в фонд содействия капитальному ремонту по Ярославской области, чтобы там прокомментировали ситуацию.

Это не первый случай в Ярославле. Жители многоэтажки на проспекте Ленина дошли до отчаяния настолько, что скинулись и повесили на свой дом большой плакат с надписью «Фонду капремонта — позор!».

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ТЕГИ

капремонт

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