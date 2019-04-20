Вернули из сада: власти рассказали, где пройдёт монстрация в Ярославле

В Ярославле власти, кажется, передумали отправлять первомайскую монстрацию на Перекоп как планировали сначала. «Кажется» — потому что наверняка быть в этом уверенными пока нельзя. Вывод сделан на основании комментария главы администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александра Трудоношина, который он оставил под постом журналиста 76.RU Михаила Контуева в «Фейсбуке».

Официального документа об этом в распоряжении редакции пока нет.



Изначально организаторы монстрации планировали начать шествие от памятника Некрасову. Но власти не предоставили этой возможности, аргументируя отказ распоряжением заммэра Ярославля от 19 апреля 2018 года — около памятника Некрасову с 12 апреля до 6 мая 2019 года проходит ярмарка. «Количество торговых мест — 1», — уточняется в распоряжении.

Скандал вокруг монстрации в Ярославле разгорелся вчера, когда стало известно, что участникам шествия вместо заявленного маршрута в центре города предложили собраться в Рабочем саду на Перекопе. Похожая история происходит сейчас и в Екатеринбурге — там организаторам тоже отказали в шествии 1 мая по центру города.



Монстрация — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями.

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