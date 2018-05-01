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Город

«Прокси, господи»: ярославские монстранты выступили в защиту создателя Telegram Павла Дурова

1 мая 2018 14:33
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монстрация, Ярославль, Telegram

Шестая монстрация прошла сегодня в Ярославле. Шествие прошло по нижнему ярусу Волжской набережной от речного вокзала до Стрелки. По предварительным оценкам, в монстрации приняли участие около 500 человек.

— Всё прошло отлично, — отметил организатор монстрации Андрей Алексеев. — Настолько дружелюбной полиции я давно не видел. Мы посвятили главный лозунг шестой монстрации Павлу Дурову, выразив тем самым солидарность с акциями в защиту Telegram. И да пребудет с ним cила.

На главном транспаранте надпись иронично обыгрывала эту тему. Там было написано «Прокси, господи». Миллионы россиян узнали принципы работы прокси как раз после того, как Роскомнадзор начал попытки блокировки Telegram.

Были на монстрации и другие плакаты со словами поддержки создателю Telegram Павлу Дурову.

Кроме монстрации в Ярославле прошли две демонстрации. Засветились и представители ЛГБТ-сообщества. О том, что сегодня происходило на улицах Ярославля мы рассказывали в режиме онлайн.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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