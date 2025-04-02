Какие овощи и цветы нужно посадить в апреле — важный список для дачников

Сроки посева рассады зависят от времени высадки на постоянное место Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Апрель у дачников — один из самых напряженных месяцев для подготовки рассады. Одни культуры нужно пикировать, другие — не забывать сеять. Чтобы вы ни о чем не забыли, мы уточнили у агронома, что сажать в апреле и как распределить свое время, чтобы всё успеть и не остаться без урожая.

Когда сажать помидоры и огурцы

В случае с томатами и огурцами очень многое зависит от того, где они в итоге будут расти. Чем раньше вы планируете высадить их на постоянное место — тем раньше должен быть и посев.

В апреле сеют детерминантные помидоры для открытого грунта — это скороспелые сорта с ограниченным ростом. Их возраст на момент высадки должен составлять 45–60 дней, поэтому на рассаду такие томаты сеют со второй декады апреля. Если часть растений всё же пойдет и в теплицу, то стоит заняться семенами в первой декаде апреля.

Возраст рассады огурцов должен быть не более 30–40 дней в зависимости от сорта. Иначе можно потерять заметную часть урожая, и растения окажутся менее крепкими и здоровыми.

— Огурцы очень быстро перерастают, поэтому не стоит с ними торопиться, — предупреждает агроном Людмила Шубина. — Если они для теплицы, то посев должен быть со второй декады апреля. Если только для открытого грунта — то это конец месяца.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Апрель будет благоприятным для посадок почти во все дни Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











По лунному календарю садовода самые благоприятные дни в апреле для посева помидоров и огурцов: 4, 6, 8, 17, 24, 25-е. Лучше отложить в сторону землю и семена 26 и 27 апреля.

Когда сажать капусту

Капуста, кабачки и тыква быстро растут. Высаживать в открытый грунт рассаду нужно будет в возрасте 30–35 дней, поэтому посев этих культур стоит перенести на третью декаду апреля или даже на конец месяца.

В случае с капустой важно учесть, для чего она будет выращиваться. Со второй декады можно будет сеять белокочанную капусту на салаты и употребление в свежем виде. С третьей декады — поздние сорта на квашение.

— Где-то с 15−20 апреля сеять в теплицу в рассадник или в ящик, можно и дома рассадничек сделать. Рассада будет готова к высадке на постоянное место где-то 15−20 мая, можно будет высаживать в открытый грунт, — отметила Людмила Шубина.

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни в апреле для посева капусты: 1, 4, 6, 8, 15, 16, 19, 24, 25, 29-е. Неблагоприятные дни : 26 и 27 апреля.

Какие цветы посадить в апреле

Апрель богат на посев цветов на рассаду. В течение месяца стоит посеять бархатцы и астры.

— Из цветов на рассаду можно также сеять бальзамин, настурцию, левкой, космею, — перечислила Людмила Шубина. — В апреле стоит достать георгины из укрытия, обработать и поставить на проращивание.

Однолетние цветы в апреле по лунному календарю садовода лучше всего сеять : 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 30-го. Не стоит заниматься рассадой 26 и 27 апреля.

Что сажать в открытый грунт в апреле

Все зависит от схода снега и прогрева почвы. Даже в пределах одного региона условия могут сильно отличаться: где-то более болотистая почва, где-то глина, песок. Грунт готов для посадок, когда он хорошо копается на глубину штыка лопаты.

— Тогда можно смело высаживать все плодово-ягодные культуры. Абсолютно все, — подчеркнула агроном. — И чем раньше их весной высадить, тем будет лучше. В конце апреля при хорошей погоде можно посеять лук чернушкой или высадить севок, а также яровой чеснок. Они не любят жары при развитии корневой системы.

Даже при температуре в +5…+10 градусов эти культуры будут хорошо развиваться.

В конце апреля — срок посева моркови. Для ускорения всходов грядку можно накрыть пленкой или укрывным материалом — тогда семена прорастут на неделю раньше.

— Поливать после посева и посадки в конце апреля ничего не стоит, поскольку влаги в почве очень много, ее будет достаточно для всходов. Не стоит тратить свое драгоценное время на полив вот этих грядочек, — отметила Людмила Шубина.