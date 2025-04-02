Самозанятые должны сообщать в РКН про обработку данных клиентов — зачем и что будет за нарушение? Разбор с юристом

Да, закон действует не первый год. Самозанятые получают доход, выполняя какие-то работы, оказывая услуги или реализуя произведенные ими товары. В процессе этого они могут узнать персональные данные покупателей или заказчиков (к примеру, клиент указал их в личном кабинете на сайте самозанятого или прислал для оформления доставки). Об этом обязательно нужно уведомить Роскомнадзор.

— Как нам сообщили в Роскомнадзоре, в таких случаях самозанятый становится оператором персональных данных, — уточнил Илья Демин. — Поэтому в соответствии с Законом № 152-ФЗ самозанятый должен направить в Роскомнадзор уведомление о своем намерении осуществлять обработку персональных данных (это официальная формулировка. — Прим. ред.). Такие же правила действуют и для ИП, адвокатов и нотариусов, организаций.