Куда, если не на Черное? В каких из 12 морей России можно купаться: реальные отзывы

В каких морях в России можно купаться Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











После экологической катастрофы 2024 года, когда в Черном море развалились и затонули танкеры с нефтью, многих смущает это направление для отдыха. Но в России не одно море, а 12 — и даже в тех, что находятся севернее, можно купаться.

Мы поговорили с нашими коллегами из других городов — Архангельска, Владивостока, Калининграда и прочих, — они дали советы, когда ехать на Белое, Японское, Балтийское и другие моря, чтобы искупаться и позагорать. Да, везде это возможно! Разбираемся, сколько стоят билеты для этих направлений. Подробности — в материале MSK1.RU.

Белое море, Архангельская область

Эти места находятся практически на самом севере России, чуть ниже Полярного круга. По словам местных, купаются здесь (или хотя бы окунаются) с июля по начало августа, когда жарко. По словам местной жительницы и нашей коллеги с портала 29.RU Елены, в это время тут бывает жара — 25–30 градусов.

Белое море не теплое, купание в нем местная журналистка называет закаляющими процедурами Источник: Иван Митюшев / 29.RU











— Море не прогревается и на южное не похоже, но на берегу можно хоть отогреться и быстро высохнуть, — делится наша коллега из 29.RU. — Купание в нем — это всегда закаляющие процедуры…

Елена отмечает: за пляжным отдыхом нужно ехать не в Архангельск, а в Северодвинск, на Ягры — там очень красивые места.

— Температура может достигать и 30 градусов, поэтому берег заполняют местные и туристы. Все загорают с утра до позднего вечера, а северный загар отличается особым оттенком и долго держится. Плюс рядом сосновый бор, свежий чистый воздух и шум волн.

Загорают все, а вот к купанию — у всех тут свой подход.

— Если вы приедете, то увидите купающихся — их много, взрослых и детей. Но по санитарным нормам плавать в черте Северодвинска всё же нельзя. Я, например, позволяю себе разве что походить по воде. Устроить вылазку на природу с ночевкой лучше не в Северодвинск, а в Онегу — там тоже Белое море, места почище и меньше людей.

Девушка прогуливается на берегу со своим компаньоном — собакой Источник: Иван Митюшев / 29.RU











Если вы загорелись идеей и решили купить билеты, то в Архангельск можно добраться как на поезде, так и на самолете. Поезд из Москвы будет идти около 20 часов, билеты стоят около 8 тысяч рублей за место в плацкарте туда-обратно, самолетом можно добраться за полтора-два часа, билет туда-обратно будет стоить от 8,5 тысячи рублей .

Владивосток, Японское море

Татьяна, наша коллега с местного сайта VLADIVISTOK1.RU, рассказала, что купальный сезон здесь начинается в июне, море к этому времени прогревается до 19 градусов — если повезет с погодой и май будет теплый. Местные купаются на острове Русский, а также Шаморе и Горностае.

В пик сезона тут собирается много отдыхающих Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











— Туристы зачастую уезжают в сторону Находки — это пляжи Ливадии, Триозерья и все, что во Врангеле (район в Находке) и в Хасанском округе, — говорит Татьяна. — К концу июля, если повезет и не будет проливных дождей, море прогревается до 22–23 градусов, в Находке и Хасанском округе местами может быть ниже, так как там море открытое. На Русском острове теплее. Еще ездят на острова Попова, Рейнеке, Аскольд.

Туристы, которые рассказывают о своем отдыхе в отзывах, хвалят климат, интересный ландшафт и пляжи. А еще — свежие и вкусные морепродукты, чем и славится Дальний Восток. Рядом с Владивостоком много необычных пляжей и бухт: Стеклянная с разноцветными камушками — на самом деле омытыми морем кусочками стекла и фарфора, Лазурная с песчаными побережьями и другие.

Хвостикам тоже нравится отдыхать на пляже Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Во Владивосток попасть недешево, но есть субсидированные рейсы «Аэрофлота» из Москвы. Билет туда-обратно будет стоит от 27 тысяч рублей , в полете в одну сторону вы проведете более 8 часов.

Ейск, Азовское море

Те, кто побывали в Ейске, отмечают — море там совсем неглубокое и для любителей поплавать не подойдет, на лимане вы и вовсе очень долго будете идти по колено в воде. Зато море теплое — его температура 24–30 градусов. Лучше всего приезжать в июле–августе.

У пользователей в Сети мнения разнятся: некоторые отмечают, что на пляже Каменка в Ейске не так много людей и он благоустроен — есть места для переодеваний. Но есть и те, кому отдых на курорте не нравится: отмечают, что из-за илистого дна купаться в Азовском море брезгуют. Развлечения на пляже стандартные: вас могут покатать на банане или таблетке. Есть в Ейске и дельфинарий, и небольшой аквапарк для тех, кто любит водные горки. К тому же вокруг зелено — повсюду парки.

Цены на билеты из Москвы в плацкарте начинаются от 10 000 рублей туда-обратно, ехать из столицы в Ейск день и 6 часов.

Сахалин, Охотское море

Остров Сахалин омывается Охотским морем. Это не Камчатка, вулканов тут нет (но можно слетать на Курильские острова), поэтому не так впечатляют ландшафты. Зато есть богатое прошлое, которое можно увидеть в японской архитектуре, с южной стороны острова даже есть старинный японский маяк. И, в отличие от моря у берегов Камчатки, тут можно купаться.

На пляже в заливе Анива собирается много отдыхающих, но не все купаются Источник: читательница 59.RU











— Честно говоря, когда мы ехали на Сахалин, я даже не думала, что там может быть жарко. Не смущало даже то, что так обещал прогноз, — рассказывает читательница 59.RU. — До этого я была на Камчатке, края, казалось бы, те же, и купаться там нельзя. В итоге на Сахалине в августе нас действительно встретила очень влажная жара под 30 градусов. Вода — не парное молоко, но окунуться можно.

По словам туристки, люди ездят на пляж Анивское взморье, находится он примерно в 40 километрах от Южно-Сахалинска, купаются в заливе Анива Охотского моря. Пляж там большой и оборудованный, есть кафе.

— На экскурсиях можно заехать в заливы, там вода очень теплая, — рассказала девушка. — Интересно, что в жаркий день мы даже немного поплавали на берегу Охотского моря со стороны Тихого океана в селе Охотском. Там тихий пляж, нет людей и неописуемая красота, сивучи плавают. А через пару дней мы поехали в село Взморье, и вот там погода была мрачная — холодно, лил дождь. Зато там можно собирать янтарь.

Янтарный улов Источник: читательница 59.RU











Билеты до Южно-Сахалинска из Москвы туда-обратно стоят от 27 000 рублей , есть субсидированные варианты, есть рейсы из других городов.

Дагестан, Каспийское море

Республика Дагестан находится на Каспийском море. Ее столица Махачкала — город прибрежный. Туристы, которые бывали на городском пляже в Махачкале, отмечают: набережная там чистая, а по золотистому песку ходить одно удовольствие. С другой стороны, вода может быть не очень чистой — к берегу прибивает водоросли. Зато море очень теплое — к концу июля разогревается до 35–37 градусов. На пляже есть ларьки с мороженым, кафе и лежаки.

Пляжи есть и в других приморских городах Дагестана, в Сети вы можете найти интересные фото — например, из Дербента: на берегу там стоит самолет. А в Каспийске благоустроен пляж «Лагуна» — здесь есть лежаки и спортивная площадка.

Также туристы отмечают другие плюсы Дагестана: старые, но красивые дома, атмосферные улочки и памятники культуры. А еще можно поехать в горы или в красивейший Сулакский каньон.

Билеты в Махачкалу из Москвы летом обойдутся в 21 000 рублей . Есть рейсы из других городов.

Калининградская область, Балтийское море

Пусть Балтийское море летом не такое теплое, как Черное, но направление это популярно еще со времен дешевых прямых перелетов. Сам Калининград находится не на море, оттуда отдыхать у воды едут в Зеленоградск или другие небольшие прибрежные города. Зеленоградск при этом самый популярный — отсюда можно и до знаменитой Куршской косы добраться. Но наша коллега Елена сетует: для местных купальный сезон становится адом. Они даже уезжают из Зеленоградска на это время.

В Балтийске люди выглядывают в песке кусочки янтаря Источник: Екатерина Вохмянина / 59.RU











— Пик купального сезона в Калининградской области — июль и август, — рассказывает собеседница. — В это время побережье превращается в аналог Анапы, на пляжах в Зеленоградске с трудом можно найти свободный кусочек земли. Приезжают семьями и толпами. Тут же на берегу устраивают пикники с котлетами (да, в +30 видела и такое), арбузами и холодным пивом.

При этом, отмечает Елена, вода комфортная — не кипяток, но и не холодная, самое то для купаний.

— Стоит заморочиться и поискать менее людный пляж, — говорит девушка. — Например, в Балтийске или Янтарном. Туда дольше ехать. И придется добираться либо на машине, либо в душном автобусе. Зато побережье и там, и там очень просторное. И не многие туристы до этих мест добираются.

В Балтийске и Янтарном, кстати, тоже можно собирать янтарь, прогуливаясь по песочку у воды.

Источник: Екатерина Вохмянина / 59.RU











Билеты из Москвы в Калининград к летнему сезону ощутимо дорожают. Долететь можно в среднем за 21 000 рублей туда-обратно. Есть рейсы из других городов.