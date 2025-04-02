НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Происшествия Среди пропавших без вести при землетрясении в Мьянме может быть гражданин России. Число жертв приближается к 3000

Среди пропавших без вести при землетрясении в Мьянме может быть гражданин России. Число жертв приближается к 3000

Количество жертв и раненных в результате землетрясения увеличивается каждый день

1 620
Написать комментарий
Среди пропавших после землетрясения пятеро преподавателей частной школы, в их числе россиянин | Источник: REUTERS / StringerСреди пропавших после землетрясения пятеро преподавателей частной школы, в их числе россиянин | Источник: REUTERS / Stringer

Среди пропавших после землетрясения пятеро преподавателей частной школы, в их числе россиянин

Источник:

REUTERS / Stringer

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2886 человек, в то время как в Таиланде зафиксировано 22 жертвы. Как сообщает Khit Thit Media, также пропал как минимум один россиянин.

«В Мьянме погибло 2886 человек, 4639 человек получили ранения и 373 человека пропали без вести», — передает агентство «Синхьуа».

По информации AFP, спустя пять дней после землетрясения в Мьянме спасатели извлекли из-под завалов выжившего мужчину. Его обнаружили под руинами здания в столице Нейпьидо благодаря совместной работе спасателей Мьянмы и Турции.

Khit Thit Media сообщает, что среди пропавших после землетрясения пятеро преподавателей частной школы HCIS, в их числе россиянин. Еще три педагога — граждане ЮАР, один — филиппинец. Все они проживали в здании, которое было разрушено в результате землетрясения.

Телеканал Thai PBS сообщает, что количество жертв подземных толчков в Бангкоке достигло 22, пропавшими без вести числятся 72 человека. За последние четверо суток из-под завалов извлекли 15 тел погибших строителей.

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео

Источник:

Городские медиа

Мощное землетрясение в Азии магнитудой 7,7 случилось 28 марта. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. 29 марта в 19 км от Нейпьидо, столицы Мьянмы, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зарегистрированы в 15:50 по местному времени (12:20 мск) на глубине 10 км.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Землетрясение Землетрясение в Мьянме Землетрясения Таиланд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление