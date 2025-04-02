Среди пропавших без вести при землетрясении в Мьянме может быть гражданин России. Число жертв приближается к 3000

Среди пропавших после землетрясения пятеро преподавателей частной школы, в их числе россиянин Источник: REUTERS / Stringer











Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2886 человек, в то время как в Таиланде зафиксировано 22 жертвы. Как сообщает Khit Thit Media, также пропал как минимум один россиянин.

«В Мьянме погибло 2886 человек, 4639 человек получили ранения и 373 человека пропали без вести», — передает агентство «Синхьуа».

По информации AFP, спустя пять дней после землетрясения в Мьянме спасатели извлекли из-под завалов выжившего мужчину. Его обнаружили под руинами здания в столице Нейпьидо благодаря совместной работе спасателей Мьянмы и Турции.

Khit Thit Media сообщает, что среди пропавших после землетрясения пятеро преподавателей частной школы HCIS, в их числе россиянин. Еще три педагога — граждане ЮАР, один — филиппинец. Все они проживали в здании, которое было разрушено в результате землетрясения.

Телеканал Thai PBS сообщает, что количество жертв подземных толчков в Бангкоке достигло 22, пропавшими без вести числятся 72 человека. За последние четверо суток из-под завалов извлекли 15 тел погибших строителей.

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео Источник: Городские медиа