Среди пропавших без вести при землетрясении в Мьянме может быть гражданин России. Число жертв приближается к 3000

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 2886 человек, в то время как в Таиланде зафиксировано 22 жертвы. Как сообщает Khit Thit Media, также пропал как минимум один россиянин.
«В Мьянме погибло 2886 человек, 4639 человек получили ранения и 373 человека пропали без вести», — передает агентство «Синхьуа».
По информации AFP, спустя пять дней после землетрясения в Мьянме спасатели извлекли из-под завалов выжившего мужчину. Его обнаружили под руинами здания в столице Нейпьидо благодаря совместной работе спасателей Мьянмы и Турции.
Khit Thit Media сообщает, что среди пропавших после землетрясения пятеро преподавателей частной школы HCIS, в их числе россиянин. Еще три педагога — граждане ЮАР, один — филиппинец. Все они проживали в здании, которое было разрушено в результате землетрясения.
Телеканал Thai PBS сообщает, что количество жертв подземных толчков в Бангкоке достигло 22, пропавшими без вести числятся 72 человека. За последние четверо суток из-под завалов извлекли 15 тел погибших строителей.
Мощное землетрясение в Азии магнитудой 7,7 случилось 28 марта. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. 29 марта в 19 км от Нейпьидо, столицы Мьянмы, произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зарегистрированы в 15:50 по местному времени (12:20 мск) на глубине 10 км.