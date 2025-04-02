«Бесит Смоляков своей невнятной дикцией»: зрители проехались по сериалу «Оперативная память»

Майор Багрышев и злопыхатели — тот случай, когда у тебя за спиной обсуждают твою работу, а ты идешь вперед Источник: пресс-служба телеканала НТВ











Чего в России никогда не переведется, так это сериалов о ментах и следователях, маньяках и бандитах. Чего-чего, а этого добра у нас — чем угодно ешь. С одной стороны, известных реальных злыдней в стране на 666 колоний и восемь тюрем наберется, с другой — фантазия режиссеров и постановщиков ни в чем не уступает всамделишным историям. Еще одно доказательство этому — сериал «Оперативная память» (16+), смотреть который предлагает НТВ с 31 марта. Однако некоторые зрители увидели его чуть раньше в онлайн-кинотеатрах, и им определенно есть что рассказать.

О чем сериал «Оперативная память»

У Родиона Меглина из «Метода» (18+) было развивающееся психическое расстройство. У Декстера Моргана из «Декстера» (18+) — маниакальные наклонности. Фредерик Каин из «Каина» был прикован к инвалидному креслу. Шерлоку из «Шерлока» (12+) приписывают шизоидное расстройство личности. В общем, понятно: идеально здоровые детективы и следователи — нонсенс. В подтверждение этому к перечисленной компании присоединяется опытный майор Багрышев. Его «суперсила» — болезнь Альцгеймера, которую он старательно скрывает.

Майор Багрышев скрывает болезнь Альцгеймера на детской площадке Источник: пресс-служба телеканала НТВ











Сознавая свою беду, меру, степень, глубину, Багрышев делает всё, чтобы подольше не выходить на пенсию, но тут к нему приставляют молодого стажера Соломатина, и майор начинает подозревать, что рано или поздно он поменяет корочки на пенсионное удостоверение. Делать нечего — нужно передавать знания новому поколению и постараться не забыть, что делал сегодня утром.

— Со временем оказывается, что еще неизвестно, кто из них больше нуждается друг в друге. Соломатин становится не только «оперативной памятью» Багрышева, но и помогает тому увидеть свою жизнь с совсем другого ракурса, — говорит режиссер-постановщик Сергей Попов.

Майор Багрышев передает знания новому поколению Источник: пресс-служба телеканала НТВ











В общем, перед нами идеальный дуэт. Как Уилл Смит и Мартин Лоуренс из «Плохих парней» (18+), только с особенностями. Один всё стремительно забывает, второй решительно ничего не знает. Нормальные российские копы.

Что об «Оперативной памяти» говорят создатели сериала

Если бы не особенности Багрышева, перед нами был бы, возможно, очередной «Бандитский Петербург» (18+), но именно болезнь Альцгеймера у главного героя развязала руки съемочной бригаде.

— Из-за этого недуга у него достаточно путаное сознание. Он до конца не уверен, что с ним было на самом деле, а что лишь почудилось или приснилось, — говорит Сергей Попов. — Поэтому у нас была непростая, но интересная задача — создать мир его фантазий и обрывков воспоминаний и отделить визуально от реального мира.

Майор Багрышев не понимает, обнимает он женщину на самом деле или это всё его фантазии Источник: пресс-служба телеканала НТВ











И здесь уж операторы расстарались, чтобы воссоздать вымышленный и реальный миры, а заодно передать зрителям особенности состояния Багрышева.

— Мы хотели, чтобы зритель на примере наших героев понял, что никто не знает, что будет с тобой завтра. Возможно, ты в данную минуту проживаешь лучший день в своей жизни. А может, и наоборот, — рассказывает режиссер Сергей Попов. — Каким бы ужасным ни казалось завтра, всё может поменяться, а ты и не вспомнишь о проблемах, которые кажутся неразрешимыми сегодня.

Создатели сериала отмечают, что в работе над проектом их консультировали врачи и полицейские, благодаря которым в сценарии появилось «очень много достоверных деталей поведения героев». Но зрители этого, кажется, не увидели. А если и увидели, то не оценили.

Что говорят зрители о сериале «Оперативная память» — отзывы

— Как, интересно, в натуре работают ментовские психологи? Точно так же слоняются по всем кабинетам и затаскивают к себе первого попавшегося мента, чтобы загипнотизировать на должностное преступление? А если мент не поведется? — оценивает работу консультантов Алексей Голованов.

«Где майор Багрышев, девочка?» Источник: пресс-служба телеканала НТВ











— Хороший сериал, смотреть интересно. Но концовку слили, и по чужим кабинетам все лазают. Ладно у главного героя фляга свистит, но и стажер всякий раз забывает дверь закрыть. У эксперта проходной двор, — отмечает еще один зритель. — Ну и звук — отдельная тема: фоновая музыка громче диалогов. А так спасибо-спасибо! Очень увлекательно.

— Увлекательный сериал, посмотрела не отрываясь все серии, не замечая ни ляпов, ни нестыковок. Уже после просмотра стали появляться вопросы, — говорит зрительница под ником Совунья. — Например, линия УСБ как-то потерялась. Фетисов, который спал и видел, как уничтожить Багрышева и Соломатина, вдруг стал с ними сотрудничать. С девочкой тоже всё непонятно. Странный ночной звонок, по перрону она шла как сомнамбула. Ну да, можно, конечно, предположить, что разговаривала с бабушкой, что не выспалась. Но как бабушка в таком случае не перезвонила родителям, не уточнила, что девочка едет к ней? Странная беспечность в наши дни. Финал с полярным сиянием какой-то сомнительный. И другие мелочи, но это всё второстепенно.

— В финале остались неясности: почему стажер любуется сиянием не на лесоповале и постигло ли возмездие негодяя Фетисова с его корешами в УСБ? — обращает внимание на те же недочеты еще один зритель. — Или, может, стажер с майором Черкасовым как раз вышли из барака глянуть на ночное небо? Понравился бандит, который настолько авторитетен, что состоит на связи и у опера, и у капитана-следака. Наверное, он еще барабанит чекистам, МЧС и санэпидемстанции.

Майор Багрышев очень хочет посмотреть, что происходит за закрытыми дверями отделения полиции Источник: пресс-служба телеканала НТВ











Также зрители, которые уже посмотрели «Оперативную память», жалуются, что практически сразу раскусили, кто убийца.

— Кто убийца, я догадался где-то в серии четвертой, — говорит один из зрителей. — Ну а живучесть героини в самой концовке, да и сам момент ее спасения — это просто грандиозная чушь. Минут пять без дыхания и остаться живой — это как? Да и момент самого спасения развеселил: героиня под водой, ее воздыхатель кричит и зовет ее по имени. Зачем? Сериал — самое то, чтобы убить время валяясь на диване.

— Маньяк действительно угадывается с самого начала, как только появляется Голубев в очках и с усами, — заявляет другой. — Аналогично первому появлению в кадре Федора Лаврова в сериале «Тень Чикатило» (18+).

Самый популярный синоним, который используют зрители для описания «Оперативной памяти», — «муть».

— Слабый, унылый, бестолковый фильм. И сценарий налепили из всего, что было, и актеры играли лениво, полусонно и несуразно. Да и роли чудовищно написаны, — говорит один из опытных знатоков криминальных драм Георг Мартов. — Муть сплошная. Не тратьте время, господа. Посмотрите лучше детектив из рук проверенных сценаристов и режиссеров.

— Муть полная, — подтверждает Александр Соболев. — 12 серий тянули кота за одно место. Сериал можно было уложить в пару-тройку серий. Одним словом, тягомотина. Хотя ничего удивительного. Где в главной роли Смоляков, везде такая нудятина.

Майор Багрышев вам еще покажет «муть»! Источник: пресс-служба телеканала НТВ











К исполнителю главной роли Андрею Смолякову у зрителей действительно много вопросов.

— Зачем Смолякова берут на главные роли? Ведь он говорит через губу, ничего нельзя услышать, — жалуется один из зрителей.

— Бесит Смоляков своей невнятной дикцией, — подтверждает другой.

— В этом сериале хуже Смолякова выглядит и разговаривает только [Константин] Шелестун, играющий начальника отделения полиции, — говорит еще один зритель. — Актеры эти известные, но всё-таки это же полиция, а не дом престарелых!

Но есть и те, кто от «Оперативной памяти» остался под приятным впечатлением.

— Понравился сериал, в целом интересно смотрится. Андрей Смоляков — актер с харизмой, — встает на защиту исполнителя главной роли зритель под ником Бруни. — Маньяк получился так себе. В 2023 году в Голливуде был снят фильм «Спящие псы» (18+) с Расселом Кроу в главной роли следователя, пораженного болезнью Альцгеймера. Какая-то мода пошла на киношных сыщиков с расстройством памяти.

— Какие критики все умные и проницательные, только почему они кино не снимают? — задается вопросом один из зрителей. — По самому сериалу — понравилось. 12 серий смотрелись отлично и незаморочно, даже переживательно. Любителям выискивать ляпы лучше вообще современное кино не смотреть во избежание возникновения инфаркта и во-от такого рубца на сердце.