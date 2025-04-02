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Образование тест Мало кто знает названия этих привычных вещей. Думаете, вы исключение?

Мало кто знает названия этих привычных вещей. Думаете, вы исключение?

Попробуйте угадать, что всё это значит, не заглядывая в словарь

2 015
2 комментария
Ладно, не будем мучить вас названиями совсем уж инопланетных устройств&nbsp;— попробуйте вспомнить хотя бы, как называются те вещи, которыми вы регулярно пользуетесь | Источник: кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (12+), реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1986 годЛадно, не будем мучить вас названиями совсем уж инопланетных устройств&nbsp;— попробуйте вспомнить хотя бы, как называются те вещи, которыми вы регулярно пользуетесь | Источник: кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (12+), реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1986 год

Ладно, не будем мучить вас названиями совсем уж инопланетных устройств — попробуйте вспомнить хотя бы, как называются те вещи, которыми вы регулярно пользуетесь

Источник:

кадр из фильма «Кин-дза-дза!» (12+), реж. Георгий Данелия, «Мосфильм», 1986 год

Вы каждый день видите эти вещи или берете их в руки, нажимаете на них, тянете их, крутите, но попробуйте назвать их правильно — и тут же зависнете. Что делать, если «штучка» и «эта, ну эта вот» — не самые точные определения? Проверим, насколько хорошо вы знаете названия привычных вещей!

ТЕСТПройден 213 раз
1 / 13

Если вас попросят купить амбушюры, куда пойдете?

  • В отдел строительных инструментов

  • В салон мобильной связи

  • В рыбный магазин

  • В галантерейный магазин

2 / 13

Зачем нужны антимакассары?

  • Чтобы снижать силу шума и делать его безвредным для барабанных перепонок

  • Чтобы безопасно хранить лезвия ножниц

  • Чтобы продевать шнурки в обувь

  • Чтобы защищать подголовники кресел в самолете от загрязнений

3 / 13

А как используют ляссе?

  • Заказывают в кофейне

  • Ковбои в фильмах кидают для укрощения животных

  • Кладут между страниц книги

  • Делают подкладку для просвечивающей одежды

4 / 13

Фриссон — состояние, которое известно каждому человеку. Что это?

  • Мурашки от удовольствия

  • Заторможенность с похмелья

  • Пограничное состояние до того, как провалиться в сон

  • Потряхивание тела от сильного холода

5 / 13

Где встречается пантограф?

  • В зоопарке

  • В лесу

  • В трамвайном депо

  • В СИЗО

6 / 13

Амбивалентный — это какой?

  • Неадекватный

  • Двойственный

  • С низкой социальной ответственностью

  • Равнодушный

7 / 13

Что такое пендельтюр?

  • Дверь в метро

  • Строгий выговор от начальства

  • Письменное предупреждение об увольнении

  • Шелковая пижама для мужчин

8 / 13

Где можно увидеть пипидастр?

  • В кабинке туалета

  • В бане

  • В руках у художника

  • В руках у горничной

9 / 13

Что обозначает понятие «октоторп»?

  • Сложную геометрическую фигуру

  • Опасный вид пестицидов

  • Символ на клавиатуре

  • Редкий морской деликатес

10 / 13

Где водится лемниската?

  • В холодных прибрежных водах

  • На небе, можно увидеть с помощью телескопа

  • В учебниках по алгебре

  • В каждом магазине на кассе

11 / 13

А что такое ктитор?

  • Благотворитель

  • Репетитор для дошкольников

  • Кушетка в кабинете врача

  • Знаю, что никто не может его найти

12 / 13

Что называется словом «мурмурация»?

  • Синхронное мурчание двух и более котиков

  • Полет птиц в большой стае

  • Роды у львиц и других крупных хищников семейства кошачьих

  • Процесс размножения рыб

13 / 13

Можно ли дотронуться до грипсов?

  • Можно, но обязательно нужно соблюдать меры предосторожности

  • Нет, это опасно

  • Конечно!

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Русский язык Значения слов Тест Грамотность Словарный запас Знания Образование Обучение Развлечения
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Комментарии
2
Гость
2 апреля, 14:05
Голубницкая, где ты эти слова используешь
Гость
2 апреля, 18:20
Почему я должен покупать съемную часть наушников в салонах мобильной связи? Какое отношение наушники и мобильная связь имеют между собой?
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