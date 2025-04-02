Мало кто знает названия этих привычных вещей. Думаете, вы исключение?

Вы каждый день видите эти вещи или берете их в руки, нажимаете на них, тянете их, крутите, но попробуйте назвать их правильно — и тут же зависнете. Что делать, если «штучка» и «эта, ну эта вот» — не самые точные определения? Проверим, насколько хорошо вы знаете названия привычных вещей!
Если вас попросят купить амбушюры, куда пойдете?
В отдел строительных инструментов
В салон мобильной связи
В рыбный магазин
В галантерейный магазин
Зачем нужны антимакассары?
Чтобы снижать силу шума и делать его безвредным для барабанных перепонок
Чтобы безопасно хранить лезвия ножниц
Чтобы продевать шнурки в обувь
Чтобы защищать подголовники кресел в самолете от загрязнений
А как используют ляссе?
Заказывают в кофейне
Ковбои в фильмах кидают для укрощения животных
Кладут между страниц книги
Делают подкладку для просвечивающей одежды
Фриссон — состояние, которое известно каждому человеку. Что это?
Мурашки от удовольствия
Заторможенность с похмелья
Пограничное состояние до того, как провалиться в сон
Потряхивание тела от сильного холода
Где встречается пантограф?
В зоопарке
В лесу
В трамвайном депо
В СИЗО
Амбивалентный — это какой?
Неадекватный
Двойственный
С низкой социальной ответственностью
Равнодушный
Что такое пендельтюр?
Дверь в метро
Строгий выговор от начальства
Письменное предупреждение об увольнении
Шелковая пижама для мужчин
Где можно увидеть пипидастр?
В кабинке туалета
В бане
В руках у художника
В руках у горничной
Что обозначает понятие «октоторп»?
Сложную геометрическую фигуру
Опасный вид пестицидов
Символ на клавиатуре
Редкий морской деликатес
Где водится лемниската?
В холодных прибрежных водах
На небе, можно увидеть с помощью телескопа
В учебниках по алгебре
В каждом магазине на кассе
А что такое ктитор?
Благотворитель
Репетитор для дошкольников
Кушетка в кабинете врача
Знаю, что никто не может его найти
Что называется словом «мурмурация»?
Синхронное мурчание двух и более котиков
Полет птиц в большой стае
Роды у львиц и других крупных хищников семейства кошачьих
Процесс размножения рыб
Можно ли дотронуться до грипсов?
Можно, но обязательно нужно соблюдать меры предосторожности
Нет, это опасно
Конечно!