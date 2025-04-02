Мало кто знает названия этих привычных вещей. Думаете, вы исключение?

Ладно, не будем мучить вас названиями совсем уж инопланетных устройств — попробуйте вспомнить хотя бы, как называются те вещи, которыми вы регулярно пользуетесь

Вы каждый день видите эти вещи или берете их в руки, нажимаете на них, тянете их, крутите, но попробуйте назвать их правильно — и тут же зависнете. Что делать, если «штучка» и «эта, ну эта вот» — не самые точные определения? Проверим, насколько хорошо вы знаете названия привычных вещей!