НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 742мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Происшествия онлайн-трансляция «Экипаж сделал всё, чтобы отвести самолет от домов». Что известно о крушении Ту-22МЗ под Иркутском — хроника событий

«Экипаж сделал всё, чтобы отвести самолет от домов». Что известно о крушении Ту-22МЗ под Иркутском — хроника событий

Собираем информацию об авиакатастрофе

2 204
11 комментариев

2 апреля в Иркутской области рухнул самолет Ту-22МЗ. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По их данным, экипаж успел катапультироваться. Летчик погиб. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

В этом онлайне мы будем собирать всю информацию о ЧП.

Василина Берёзкина

Сообщение Минобороны

ТАСС передает сообщение Минобороны. Оно звучит так:

«2 апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб».

Обсудить
Василина Берёзкина

Пост губернатора

Катастрофу прокомментировал Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Он подтвердил, что разрушений или жертв среди гражданских нет. Место крушения — неподалеку от населенного пункта Буреть Усольского района.

«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб.

Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — объяснил губернатор в телеграм-канале.

Обсудить
Василина Берёзкина

Телеграм-канал Babr Mash публикует видео с выжившим пилотом.

Источник:

Babr Mash / Telegram

Обсудить
Василина Берёзкина

Очевидцы пишут, что на месте крушения рассыпано множество обломков.

— В ближайших населенных пунктах нет электричества, — добавил телеграм-канал Babr Mash.

Обсудить
Василина Берёзкина

Что это за самолет?

Ту-22МЗ — это дальний ракетоносец-бомбардировщик. Он разработан в конструкторском бюро Туполева, первый полет модели прошел еще в 1977 году. В 2018 году самолету устроили глубокую модернизацию.

«Предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Всего было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций», — пишет ОАК «Туполев».

Губернатор Иркутской области поделился фото самолета | Источник: #кобзевнасвязи / TelegramГубернатор Иркутской области поделился фото самолета | Источник: #кобзевнасвязи / Telegram

Губернатор Иркутской области поделился фото самолета

Источник:

#кобзевнасвязи / Telegram

Обсудить
Василина Берёзкина

Летчики с разбившегося самолета находятся под наблюдением врачей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кобзев.

Обсудить
Василина Берёзкина

Без света осталось более 200 домов. Их пообещали заново запитать энергией к утру.

«Самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и 3 социально значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — отчитался губернатор Кобзев.

Обсудить
Василина Берёзкина

Собрали главное, что известно о ЧП, в отдельную новость. Жители тем временем продолжают жаловаться на отсутствие электричества.

Обсудить
Василина Берёзкина

Телеграм-канал SHOT опубликовал фото пожара после падения самолета.

— Перед крушением пилот ракетоносца Ту-22М3 увел борт от жилых домов, — пишет телеграм-канал.

Источник: SHOT / TelegramИсточник: SHOT / Telegram
Источник:

SHOT / Telegram

Обсудить
Зоя Кузнецова

Что происходит в поселке?

Глава Тайтурского муниципального образования Усольского района Сергей Ушаков, где ночью 3 апреля упал военный самолет Ту-22МЗ, рассказал журналисту «ИрСити», что в муниципалитете введут режим повышенной готовности. Электричества в домах села Буреть, неподалеку от которого произошло крушение, всё еще нет.

— Очевидцев нет, никто из местных ничего не видел. В течение часа соберем комиссию по чрезвычайным ситуациям, введем режим повышенной готовности. Свет в Бурети пока не дали, там около 130 домов, но дадут в течение часа-полутора. Везде по муниципалитету электричество есть, — рассказал Сергей Ушаков.

Мэр Усольского района сейчас находится в отпуске. Ночью он выезжал на место крушения, дал указания ввести режим ЧС или повышенной готовности по ситуации. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель мэра Ирина Дубенкова, с которой на момент публикации связаться не удалось.

Обсудить
Виктор Лучкин

Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов отказался комментировать журналисту «ИрСити» состояние пилотов, выживших при крушении военного самолета Ту-22МЗ в Усольском районе.

Обсудить
Виктор Лучкин

Электричества в Бурети до сих пор нет

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем telegram-канале написал, что ремонт линий электропередачи продолжается.

— В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света только деревня Буреть. В ней 203 дома, живут 670 человек. Ориентировочное время восстановления, по словам энергетиков, — 14:00. Жалоб от населения в связи с такой ситуацией не поступало, спасибо за понимание, — написал Игорь Кобзев.

Ранее глава Тайтурского МО Сергей Ушаков сообщал журналисту «ИрСити», что в Бурети без света остаются порядка 130 домов.

Обсудить
Виктор Лучкин

В Бурети прошла комиссия по ЧС

Первый заместитель мэра Усольского района Ирина Дубенкова рассказала, что режим повышенной готовности введен только в Тайтурском муниципальном образовании. Еще в 04:40 утра было восстановлено электроснабжение в поселках Средний и Новомальтинск. Сейчас ИЭСК занимается восстановлением электроснабжения непосредственно в деревне Буреть.

— Предварительный прогноз, что в течение трех часов должны восстановить электроснабжение. Мы подвезли генераторы для того, чтобы пока восстановить электроснабжение локально в школе, чтобы там холодильное оборудование и продукты не испортились. 221 ученик пока на дистанционном обучении, чтобы пока не выходили из домов, пока проводятся работы различного характера, — рассказала первый заммэра.

Также генераторы подвезут к ферме, чтобы провести утреннюю дойку. Всего на ферме 828 коров, 312 из которых дойные. Кроме того, электрогенераторами запустят местную котельную.

Без электричества также остается детский сад, 41 ребенок находится дома.

Обсудить
Ксения Власова

Второе крушение Ту-22М3 за год

Эта авиакатастрофа — второе крушение военного самолета за последний год. В августе 2024 года такой же упал в поселке Михайловка, расположенном примерно в 20 километрах от Бурети.

Тогда Минобороны тоже заявило, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. По словам очевидцев, пилот до последнего отводил самолет от жилых домов.

Экипаж самолета состоял из четырех человек. Они смогли катапультироваться. К летчикам сразу же рванули жители Михайловки, чтобы оказать первую помощь, пока едут скорые. К сожалению, один из пилотов умер.

О том, что происходило в Михайловке, «ИрСити» писало на следующий день после авиакатастрофы.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Самолет Минобороны Иркутская область
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
3 апреля, 12:57
А ведь сколько людей были бы живы, если не.....
Гость
2 апреля, 20:29
по плану Таврического мы произведём в тысячу раз больше и никогда не остановимся пока на каждом углу не будет по танку а на улицах Панцири Искандера Булава Тополя - всюду вот такой он план по которому всё идёт
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление