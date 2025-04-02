«Экипаж сделал всё, чтобы отвести самолет от домов». Что известно о крушении Ту-22МЗ под Иркутском — хроника событий

2 апреля в Иркутской области рухнул самолет Ту-22МЗ. Об этом сообщили в российском Минобороны.
По их данным, экипаж успел катапультироваться. Летчик погиб. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
В этом онлайне мы будем собирать всю информацию о ЧП.
Сообщение Минобороны
ТАСС передает сообщение Минобороны. Оно звучит так:
«2 апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб».
Пост губернатора
Катастрофу прокомментировал Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Он подтвердил, что разрушений или жертв среди гражданских нет. Место крушения — неподалеку от населенного пункта Буреть Усольского района.
«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб.
Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — объяснил губернатор в телеграм-канале.
Телеграм-канал Babr Mash публикует видео с выжившим пилотом.
Очевидцы пишут, что на месте крушения рассыпано множество обломков.
— В ближайших населенных пунктах нет электричества, — добавил телеграм-канал Babr Mash.
Что это за самолет?
Ту-22МЗ — это дальний ракетоносец-бомбардировщик. Он разработан в конструкторском бюро Туполева, первый полет модели прошел еще в 1977 году. В 2018 году самолету устроили глубокую модернизацию.
«Предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Всего было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций», — пишет ОАК «Туполев».
Летчики с разбившегося самолета находятся под наблюдением врачей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кобзев.
Без света осталось более 200 домов. Их пообещали заново запитать энергией к утру.
«Самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и 3 социально значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — отчитался губернатор Кобзев.
Собрали главное, что известно о ЧП, в отдельную новость. Жители тем временем продолжают жаловаться на отсутствие электричества.
Телеграм-канал SHOT опубликовал фото пожара после падения самолета.
— Перед крушением пилот ракетоносца Ту-22М3 увел борт от жилых домов, — пишет телеграм-канал.
Что происходит в поселке?
Глава Тайтурского муниципального образования Усольского района Сергей Ушаков, где ночью 3 апреля упал военный самолет Ту-22МЗ, рассказал журналисту «ИрСити», что в муниципалитете введут режим повышенной готовности. Электричества в домах села Буреть, неподалеку от которого произошло крушение, всё еще нет.
— Очевидцев нет, никто из местных ничего не видел. В течение часа соберем комиссию по чрезвычайным ситуациям, введем режим повышенной готовности. Свет в Бурети пока не дали, там около 130 домов, но дадут в течение часа-полутора. Везде по муниципалитету электричество есть, — рассказал Сергей Ушаков.
Мэр Усольского района сейчас находится в отпуске. Ночью он выезжал на место крушения, дал указания ввести режим ЧС или повышенной готовности по ситуации. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель мэра Ирина Дубенкова, с которой на момент публикации связаться не удалось.
Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов отказался комментировать журналисту «ИрСити» состояние пилотов, выживших при крушении военного самолета Ту-22МЗ в Усольском районе.
Электричества в Бурети до сих пор нет
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем telegram-канале написал, что ремонт линий электропередачи продолжается.
— В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света только деревня Буреть. В ней 203 дома, живут 670 человек. Ориентировочное время восстановления, по словам энергетиков, — 14:00. Жалоб от населения в связи с такой ситуацией не поступало, спасибо за понимание, — написал Игорь Кобзев.
Ранее глава Тайтурского МО Сергей Ушаков сообщал журналисту «ИрСити», что в Бурети без света остаются порядка 130 домов.
В Бурети прошла комиссия по ЧС
Первый заместитель мэра Усольского района Ирина Дубенкова рассказала, что режим повышенной готовности введен только в Тайтурском муниципальном образовании. Еще в 04:40 утра было восстановлено электроснабжение в поселках Средний и Новомальтинск. Сейчас ИЭСК занимается восстановлением электроснабжения непосредственно в деревне Буреть.
— Предварительный прогноз, что в течение трех часов должны восстановить электроснабжение. Мы подвезли генераторы для того, чтобы пока восстановить электроснабжение локально в школе, чтобы там холодильное оборудование и продукты не испортились. 221 ученик пока на дистанционном обучении, чтобы пока не выходили из домов, пока проводятся работы различного характера, — рассказала первый заммэра.
Также генераторы подвезут к ферме, чтобы провести утреннюю дойку. Всего на ферме 828 коров, 312 из которых дойные. Кроме того, электрогенераторами запустят местную котельную.
Без электричества также остается детский сад, 41 ребенок находится дома.
Второе крушение Ту-22М3 за год
Эта авиакатастрофа — второе крушение военного самолета за последний год. В августе 2024 года такой же упал в поселке Михайловка, расположенном примерно в 20 километрах от Бурети.
Тогда Минобороны тоже заявило, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. По словам очевидцев, пилот до последнего отводил самолет от жилых домов.
Экипаж самолета состоял из четырех человек. Они смогли катапультироваться. К летчикам сразу же рванули жители Михайловки, чтобы оказать первую помощь, пока едут скорые. К сожалению, один из пилотов умер.
О том, что происходило в Михайловке, «ИрСити» писало на следующий день после авиакатастрофы.