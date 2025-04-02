«Экипаж сделал всё, чтобы отвести самолет от домов». Что известно о крушении Ту-22МЗ под Иркутском — хроника событий

Катастрофу прокомментировал Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Он подтвердил, что разрушений или жертв среди гражданских нет. Место крушения — неподалеку от населенного пункта Буреть Усольского района.

«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб.

Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — объяснил губернатор в телеграм-канале.