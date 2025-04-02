В ЦБ анонсировали повышение ключевой ставки. При каких условиях это может случиться

На последнем заседании 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку 21% Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











ЦБ РФ может повысить ключевую ставку, если замедление инфляции будет идти медленнее прогнозов. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«На ближайшем заседании (25 апреля) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз: 7–8% на этот год и 4% в следующем», — рассказал Заботкин журналистам «Интерфакса» в Госдуме.

Зампред Банка России подчеркнул, что к концу марта, вероятно, была достигнута необходимая степень строгости денежно-кредитной политики. По его мнению, Центробанк сохраняет умеренно жесткий сигнал и обращает внимание на всю совокупность данных, которые поступают, а не только по инфляции.