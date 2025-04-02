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Экономика В ЦБ анонсировали повышение ключевой ставки. При каких условиях это может случиться

В ЦБ анонсировали повышение ключевой ставки. При каких условиях это может случиться

Этот вопрос обсудят на ближайшем заседании 25 апреля

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5 комментариев
На последнем заседании 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку 21% | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНа последнем заседании 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку 21% | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На последнем заседании 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку 21%

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку, если замедление инфляции будет идти медленнее прогнозов. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«На ближайшем заседании (25 апреля) мы будем рассматривать все поступившие данные и оценивать целесообразность дальнейших действий. Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз: 7–8% на этот год и 4% в следующем», — рассказал Заботкин журналистам «Интерфакса» в Госдуме.

Зампред Банка России подчеркнул, что к концу марта, вероятно, была достигнута необходимая степень строгости денежно-кредитной политики. По его мнению, Центробанк сохраняет умеренно жесткий сигнал и обращает внимание на всю совокупность данных, которые поступают, а не только по инфляции.

На последнем заседании 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку 21%. Показатель держится на рекордном для страны уровне с октября 2024 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ЦБ в ближайшее время не планирует повышать ключевую ставку, но такой сценарий всё равно возможен. Она добавила, что экономика России сейчас идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний, а рост цен в стране скоро прекратится, потому как инфляция замедлится и тоже начнет снижаться.

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Алена Смагина
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Комментарии
5
Гость
2 апреля, 20:41
Таврический сказал что инфляция замедляется и цены не растут - так тому и быть 👏👏 впереди по плану девальвация и стирание четырёх нолей - люди простые люди просили умоляли об этом!!!!
Гость
2 апреля, 20:59
Экономика В ЦБ анонсировали повышение ключевой ставки. На это государство решило ответить очередным повышением пенсионного возраста.
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