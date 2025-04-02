«Полностью поражены легкие из-за инфекции»: что случилось с Пашей Техником, которого ввели в кому в Таиланде

Источник: Городские медиа

О тяжелом состоянии эпатажного артиста Паши Техника стало известно 27 марта. На тот момент он уже находился в коме. О его состоянии рассказала Ева Карицкая, бывшая жена рэпера.

— У него полностью поражены легкие из-за инфекции, сердце поддерживается благодаря ЭКМО, мозг не поврежден. С почками есть проблемы из-за того, что не отходит моча, — поделилась Карицкая в своем телеграм-канале.

Паша Техник (урожденный Ивлев) имеет долгую историю борьбы с зависимостями. Из-за наркотиков и алкоголя ему дважды пришлось отсидеть в колонии. Его отправляли в рехаб, но он всё равно срывался. Состояние комы для Паши не в новинку, через него он уже проходил в 2022 году после мощного злоупотребления веществами. Какое-то время Ивлев был «чист».

Что послужило причиной плачевного состояния Паши Техника, на сей раз пока точно не установлено. По одной версии, он снова стал употреблять запрещенные вещества, по другой — его отравил фанат, который после этого спешно покинул страну.