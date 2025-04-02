НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

7 м/c,

с-з.

 742мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Страна и мир Происшествия «Полностью поражены легкие из-за инфекции»: что случилось с Пашей Техником, которого ввели в кому в Таиланде

«Полностью поражены легкие из-за инфекции»: что случилось с Пашей Техником, которого ввели в кому в Таиланде

Сейчас рядом с рэпером находится его бывшая супруга

4 420
15 комментариев
Источник:

Городские медиа

О тяжелом состоянии эпатажного артиста Паши Техника стало известно 27 марта. На тот момент он уже находился в коме. О его состоянии рассказала Ева Карицкая, бывшая жена рэпера.

— У него полностью поражены легкие из-за инфекции, сердце поддерживается благодаря ЭКМО, мозг не поврежден. С почками есть проблемы из-за того, что не отходит моча, — поделилась Карицкая в своем телеграм-канале.

Паша Техник (урожденный Ивлев) имеет долгую историю борьбы с зависимостями. Из-за наркотиков и алкоголя ему дважды пришлось отсидеть в колонии. Его отправляли в рехаб, но он всё равно срывался. Состояние комы для Паши не в новинку, через него он уже проходил в 2022 году после мощного злоупотребления веществами. Какое-то время Ивлев был «чист».

Что послужило причиной плачевного состояния Паши Техника, на сей раз пока точно не установлено. По одной версии, он снова стал употреблять запрещенные вещества, по другой — его отравил фанат, который после этого спешно покинул страну.

Подробности о жизни, внутренних демонах и текущем состоянии Паши Техника — в коротком видео.

ПО ТЕМЕ
Никита Егоров
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Инженер1
2 апреля, 12:13
Да и начхать.
Гость
2 апреля, 12:57
Почему нам должно быть интересен какой то наркоман и про его состояние регулярно публикуют новости. Чем он интересен кроме наркотиков?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление