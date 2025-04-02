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Развлечения Отчисление за профнепригодность, муж-тиран и «алмазный» камбэк: что известно про певицу Алису Мон

Отчисление за профнепригодность, муж-тиран и «алмазный» камбэк: что известно про певицу Алису Мон

Как певица из 90-х попыталась вернуться в современный шоу-бизнес

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1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Алиса Мон покоряла российскую эстраду дважды: в конце 80-х и в середине 90-х. Между этими периодами она возвращалась в родную Иркутскую область и работала в ДК художественным руководителем. А недавно певица поучаствовала в шоу «Один в один» на телеканале «Россия». Рассказываем историю артистки, которая решила напомнить зрителям о себе.

Настоящее имя Алисы Мон — Светлана Безух. Она родилась 15 августа 1964 года в городе Слюдянке в семье железнодорожников. В семье все были поющие, и Света рано начала проявлять интерес к музыке. Но певицей становиться не планировала.

Песни она начала сочинять в старших классах, а для этого самостоятельно выучилась играть на фортепиано. После школы поступила в политех, где изучала железобетонные конструкции. В студенческие годы она пела в коллективе «Фидис», из-за репетиций которого прогуливала занятия, и ее отчислили. Девушка пыталась поступить в педагогический вуз и медучилище, но не сложилось.

В 1983 году она со второй попытки поступила в музыкальное училище в Новосибирске, а в 1985 году стала солисткой джазового оркестра училища, подрабатывая в ресторанах. Из музучилища ее тоже отчислили за профнепригодность.

Затем она стала вокалисткой коллектива «Лабиринт» при новосибирской филармонии, которым руководил ее будущий муж Сергей Муравьев. В то время Светлана взяла себе псевдоним Алиса Мон. Это было созвучно словам «Мона Лиза».

В 1991 году Алиса вышла на международный уровень — выиграла несколько конкурсов в Европе, а затем на год отправилась работать в США. По возвращении в Россию в семье начались проблемы: Муравьев оказался домашним тираном. В 1993 году она вместе с сыном сбежала от мужа и вернулась в родную глубинку.

Алиса до сих пор появляется в различных шоу, даже участвовала в съемках программы «На 10 лет моложе», где ей сделали пластическую операцию и подобрали новый гардероб. Тогда она утверждала, что ей это нужно, чтобы в третий раз вернуться на эстраду и покорить зрителей.

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Комментарии
1
Гость
3 апреля, 05:03
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