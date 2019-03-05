Танцплощадка вместо фабрики и промзона в парке: в Ярославле переделают шесть мест

На проекте «Урботех» студенты архитекторы, дизайнеры, социологи, экономисты разработали проекты по преобразованию шести мест Ярославля.



— Участники получили возможность стать авторами-разработчиками и включились в проекты реально необходимых для преобразования территорий, — рассказала куратор проекта Виктория Богинская.



Студентам предложили переделать пустырь возле школы № 21, сад Дружбы, парк Юбилейный, территорию фабрики «Корд», Тверицкую набережную и территорию после ротонды.

Итак, смотрим проекты!



Текстильная фабрика на Полушкиной роще Это место предложили сделать арт-кварталом, где можно будет проводить различные воркшопы и мастер-классы, устраивать соревнования по киберспорту и просто танцевать.

Вместо скучных стен появится граффити Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Заброшенная территория фабрики должна стать арт-местом Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Схема арт-квартала Фото: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Полузаброшенный сад Дружбы на Первомайской улице Это место тоже решили оживить: высадить деревья, установить фонари и сделать детский городок с резиновым покрытием. Здесь предлагают проводить ярмарки игрушек, а зимой строить крепости и устраивать снежные битвы.

Сад Дружбы Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Тверицкая набережная Придумали, как повысить интерес у ярославцев и гостей города к Тверицкой набережной. Здесь предложили сделать смотровую площадку, высадить плодовые деревья, сделать велосипедную дорожку, кафе и детские площадки.

На набережной предложили сделать большую смотровую площадку Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

У ротонды на Первомайской Место возле ротонды, где сейчас своими картинами торгуют художники, тоже изменится. Выставку и продажу картин там оставят, но предложат художникам ещё и проводить мастер-классы для желающих, устроят фотозону и установят маленькие кафе.

Вокруг появится больше ухоженной зелени Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Рядом с ротондой можно будет присесть и отдохнуть Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Юбилейный парк



Парк решили сделать инсталляцией разных сфер промышленности. Сохранить там фонтан, сделать фуд-корт, сцену, детскую площадку, аттракционы.

Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»



Пустырь возле школы № 21

Здесь предложили сделать парковку, установить освещение, сделать спортивную и детскую площадки, сцену и зону тихого отдыха.

Сейчас на этом месте нет даже пешеходных дорожек Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Детская площадка будет современной и безопасной Фото 1: Александра Савельева Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»