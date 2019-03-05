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Танцплощадка вместо фабрики и промзона в парке: в Ярославле переделают шесть мест

Рассматриваем проекты

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Территорию фабрики предложили сделать местом досуга 

Фото: предоставлено организаторами проекта «Урботех», Александра Савельева

На проекте «Урботех» студенты архитекторы, дизайнеры, социологи, экономисты разработали проекты по преобразованию шести мест Ярославля. 


— Участники получили возможность стать авторами-разработчиками и включились в проекты реально необходимых для преобразования территорий, — рассказала куратор проекта Виктория Богинская.

Студентам предложили переделать пустырь возле школы № 21, сад Дружбы, парк Юбилейный, территорию фабрики «Корд», Тверицкую набережную и территорию после ротонды.

Итак, смотрим проекты!

Текстильная фабрика на Полушкиной роще 

Это место предложили сделать арт-кварталом, где можно будет проводить различные воркшопы и мастер-классы, устраивать соревнования по киберспорту и просто танцевать.

Вместо скучных стен появится граффити 
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»
Заброшенная территория фабрики должна стать арт-местом
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Схема арт-квартала 

Фото: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Полузаброшенный сад Дружбы на Первомайской улице

Это место тоже решили оживить: высадить деревья, установить фонари и сделать детский городок с резиновым покрытием. Здесь предлагают проводить ярмарки игрушек, а зимой строить крепости и устраивать снежные битвы.

Сад Дружбы
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Тверицкая набережная

Придумали, как повысить интерес у ярославцев и гостей города к Тверицкой набережной. Здесь предложили сделать смотровую площадку, высадить плодовые деревья, сделать велосипедную дорожку, кафе и детские площадки.

На набережной предложили сделать большую смотровую площадку
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

У ротонды на Первомайской

Место возле ротонды, где сейчас своими картинами торгуют художники, тоже изменится. Выставку и продажу картин там оставят, но предложат художникам ещё и проводить мастер-классы для желающих, устроят фотозону и установят маленькие кафе. 

Вокруг появится больше ухоженной зелени
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»
Рядом с ротондой можно будет присесть и отдохнуть
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

Юбилейный парк

Парк решили сделать инсталляцией разных сфер промышленности. Сохранить там фонтан, сделать фуд-корт, сцену, детскую площадку, аттракционы.

Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»


Пустырь возле школы № 21

Здесь предложили сделать парковку, установить освещение, сделать спортивную и детскую площадки, сцену и зону тихого отдыха.

Сейчас на этом месте нет даже пешеходных дорожек
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»
Детская площадка будет современной и безопасной
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»
Предусмотрены и спортивные зоны, и зоны тихого отдыха
Фото 1: Александра Савельева
Фото 2: предоставлено организаторами проекта «Урботех»

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КОММЕНТАРИИ (3)

Горожанин
5 март 2019 в 14:47

Ничего из увиденного не будет реализовано НИКОГДА!
Очередной фейк от пиарщиков губернатора.
Жаль только студентов которые, вместо того чтобы работать и зарабатывать институте СТРЕЛКА, бесплатно тратят своё время на ярославское болото.
Бегите ребята от сюда, хотяб в Москву, здесь вас ожидает нищета и творческое забвение .

Гость
5 март 2019 в 15:47

Согласен, подобного никогда не будет, в городе где нет денег на дороги, стоят брошенные стройки, забытые карабулинские развязки! Дешёвый пиар, новость не о чем!

lyvrus
5 март 2019 в 14:34

Наконец-то наш город начинает поклоняться урбанизму!

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