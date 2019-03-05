Танцплощадка вместо фабрики и промзона в парке: в Ярославле переделают шесть мест

Территорию фабрики предложили сделать местом досуга
На проекте «Урботех» студенты архитекторы, дизайнеры, социологи, экономисты разработали проекты по преобразованию шести мест Ярославля.
— Участники получили возможность стать авторами-разработчиками и включились в проекты реально необходимых для преобразования территорий, — рассказала куратор проекта Виктория Богинская.
Студентам предложили переделать пустырь возле школы № 21, сад Дружбы, парк Юбилейный, территорию фабрики «Корд», Тверицкую набережную и территорию после ротонды.
Итак, смотрим проекты!
Текстильная фабрика на Полушкиной роще
Это место предложили сделать арт-кварталом, где можно будет проводить различные воркшопы и мастер-классы, устраивать соревнования по киберспорту и просто танцевать.
Полузаброшенный сад Дружбы на Первомайской улице
Это место тоже решили оживить: высадить деревья, установить фонари и сделать детский городок с резиновым покрытием. Здесь предлагают проводить ярмарки игрушек, а зимой строить крепости и устраивать снежные битвы.
Тверицкая набережная
Придумали, как повысить интерес у ярославцев и гостей города к Тверицкой набережной. Здесь предложили сделать смотровую площадку, высадить плодовые деревья, сделать велосипедную дорожку, кафе и детские площадки.
У ротонды на Первомайской
Место возле ротонды, где сейчас своими картинами торгуют художники, тоже изменится. Выставку и продажу картин там оставят, но предложат художникам ещё и проводить мастер-классы для желающих, устроят фотозону и установят маленькие кафе.
Юбилейный парк
Парк решили сделать инсталляцией разных сфер промышленности. Сохранить там фонтан, сделать фуд-корт, сцену, детскую площадку, аттракционы.
Пустырь возле школы № 21
Здесь предложили сделать парковку, установить освещение, сделать спортивную и детскую площадки, сцену и зону тихого отдыха.
Ничего из увиденного не будет реализовано НИКОГДА!
Очередной фейк от пиарщиков губернатора.
Жаль только студентов которые, вместо того чтобы работать и зарабатывать институте СТРЕЛКА, бесплатно тратят своё время на ярославское болото.
Бегите ребята от сюда, хотяб в Москву, здесь вас ожидает нищета и творческое забвение .
Согласен, подобного никогда не будет, в городе где нет денег на дороги, стоят брошенные стройки, забытые карабулинские развязки! Дешёвый пиар, новость не о чем!