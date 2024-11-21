«Нахождение вблизи деревьев опасно»: на Ярославль надвигается штормовой ветер

В Ярославль идет штормовой ветер Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Ярославцев предупредили о штормовом ветре. Погода испортится вечером 21 ноября.

— Усиление юго-восточного ветра порывами 20 — 25 метров в секунду, на дорогах местами гололедица, сильный дождь, переходящий в мокрый снег ожидается по Ярославской области и Ярославлю. Нахождение вблизи деревьев и шатких конструкций опасно, — предупредили в Министерстве региональной безопасности.

Согласно шкале Бофорта, усиление ветра до 20-25 метров в секунду — это очень сильный шторм.

Этим вечером в Ярославской области будет бушевать сильный ветер Источник: Городские порталы











— Мы работаем не по шкале Бофорта, а по градации, предоставленной Росгидрометом, 25 и больше метров в секунду считается как очень сильный ветер. Для обывателей — да, это штормовой ветер. Предупреждение дано периодом, начнется где-то после семи-восьми часов вечера, местами по области, и закончится к утру. После шести утра уже ничего не должно остаться, — рассказали порталу 76.RU в Ярославском ЦГМС.

В Москве ранее власти ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU со ссылкой на синоптика Евгения Тишковца, пик штормового ветра в Москве 21 ноября придется на период с 17:00 до 22:00. Он составит пять баллов.

Ярославские спасатели обратили внимание, что из-за штормового ветра могут возникать обрывы ЛЭП и линий связи, повышается вероятность обрушения крыш, башенных кранов и рекламных конструкций.