В Москве началась подготовка к ПМЭФ-2025

В 2024 году участниками ПМЭФ стали 21 800 человек из 139 стран и территорий Источник: Росгресс











В Москве состоялось заседание оргкомитета Петербургского международного экономического форума — 2025. Следующим летом мероприятие уже в 28-й раз соберет на своей площадке лидеров российских и иностранных компаний, представителей госструктур, политического и научного сообщества — подготовка начинается заранее.

— Уже сейчас ведется активная работа по продвижению ПМЭФ-2025, включая проведение выездных сессий в Индии, ОАЭ, Малайзии, Королевстве Таиланд и Африке. Форум остается одной из ведущих международных площадок для обсуждения вопросов устойчивого развития, цифровизации и глобального сотрудничества, — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

— Особое значение имеет участие в ПМЭФ международных объединений, таких как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Их присутствие позволяет выстраивать эффективное взаимодействие с партнерами, углублять экономическую кооперацию и формировать совместные стратегии, направленные на преодоление глобальных вызовов и достижение устойчивого развития, — отметил замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета ПМЭФ Максим Орешкин.

Министерству иностранных дел России уже поручено упростить процедуру получения российских виз для участников форума. Также стоит задача способствовать привлечению официальных лиц и представителей деловых кругов зарубежных стран.