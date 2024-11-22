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Старикам везде у нас дорога? 30 миллионов пенсионеров вернут в реальную экономику, но спасут ли они страну от безработицы

Эксперты сильно сомневаются в возможностях Минтруда

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3 комментария

Ну что, подруги, пора на работу?

Минтруд представил новую редакцию «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения». Она рассчитана до 2030 года. Всё расписано, конечно, очень красиво. Граждан старше 55 лет будут активно вовлекать в экономическую деятельность, повышать качество жизни и создавать более доступную социальную инфраструктуру.

Спорить нечего, такая стратегия России нужна. Тем более что, даже по официальным данным, доля граждан старшего поколения в стране продолжает неуклонно расти. После распада СССР доля пожилых людей в стране составляла чуть более 21%, в 2015 году — более 27%, а к началу 2025 года будет уже больше 30%.

Правда, из-за повышения пенсионного возраста к 2030 году доля пожилых людей сократится до 23%. Но это, конечно, вовсе не значит, что пожилых людей будет в России меньше. Совсем наоборот.

Пропорционально росту старшего поколения растет и демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если в 2016 году на тысячу трудоспособных граждан приходилось 413 человек старше пенсионного возраста, то сейчас это число возросло до 471. И на работающих людей будет приходиться всё больше пожилых граждан, что создает дополнительные вызовы для экономики и социальной сферы.

Тем более что Минтруд обещает: к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России вырастет до 78 лет. Почти половина (45%) пожилых людей будут систематически заниматься спортом.

Минтруд обещает создавать университеты третьего возраста (тренинги, курсы, семинары, клубы). Развивать гериатрическую помощь, чаще проводить профосмотры у пожилых людей. Всё это, конечно, звучит красиво.

Минтруд даже гарантирует трудоустройство предпенсионерам. В стратегии говорится, что с 2019 года по всей России прошли профессиональное переобучение 412 тысяч предпенсионеров (правда, сколько из них устроились на новую работу, неизвестно).

О том, насколько реалистичны обозначенные в стратегии Минтруда задачи, MSK.RU обсудил с экспертами разного профиля. Кто и как будет устраивать пенсионеров, если уже после 40 людям трудно найти работу. Дискриминацию по возрасту в стране никто не отменял.

«Выглядит амбициозно, но нужно решить много вопросов

Никита Сенников, маркетолог, основатель компании «OFFЛАЙН»:

— Цели, обозначенные в стратегии Минтруда, выглядят амбициозными, но их достижение потребует серьезной работы на всех уровнях.

Ну вот, например, повышение продолжительности жизни до 78 лет и расширение охвата социальными услугами — это значимые задачи, однако для их реализации необходимо обеспечить доступность медпомощи и долгосрочного ухода, особенно в регионах.

Увеличение доли пожилых, систематически занимающихся спортом, до 45% также требует развития инфраструктуры, мотивационных программ и изменения общественного восприятия активного образа жизни в старшем возрасте.

 А что думаете об обещании Минтруда частично решать кадровые проблемы России за счет предпенсионеров и пенсионеров?

— Привлечение пожилых граждан к работе действительно может смягчить дефицит кадров. Однако для этого нужно многое: программы профессиональной переподготовки, создание гибких условий труда и устранение возрастной дискриминации.

Нацпроекты «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», о которых говорится в стратегии, — важные механизмы, но их эффективность будет зависеть от того, насколько полноценно будут реализованы планы мероприятий.

«Реальные инициативы пока только обсуждаются»

Артем Деев, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets:

— Обозначенные цели по вовлечению пенсионеров в деловую жизнь выглядят, конечно, амбициозно. Но требуют очень значительных усилий для их реализации.

Например, в проекте «Россия-2030» обсуждается развитие технологий и инновационных подходов, которые теоретически могут расширить возможности занятости для пожилых людей. Однако основной акцент остается на молодых специалистах и технологической модернизации.

При этом реальные инициативы (например, создание льготных условий для бизнеса с участием пенсионеров) пока остаются на этапе обсуждения.

«Переучить пожилых не проблема, проблема — куда их потом деть»

Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:

— Доля стареющего населения неуклонно растет, и правительству выгодно задействовать пожилых людей в экономической деятельности. Это гораздо эффективнее, чем перекладывать всё на плечи молодых путем увеличения для них налогов. Обозначенные в стратегии цели кажутся вполне реалистичными, но если подойти к этому системно.

Как известно, пожилых сотрудников неохотно берут на работу, боясь, что они не справятся или будут часто уходить на больничные. Во многие компании сложно устроиться даже после достижения 45-летнего возраста. Эту тенденцию надо менять. Научить тех, кто хочет обучаться, не проблема, проблема — куда их потом девать. В этом отношении государство могло бы пойти на предоставление каких-то льгот и преференций работодателям, которые берут на работу сотрудников пенсионного возраста.

Вы сталкивались с проблемами при приеме на работу из-за возраста?

Конечно, никого не интересуют твои опыт и знания, если тебе больше 40
Нет, пока не дожил(а) до такого возраста
Проблемы начинаются уже после 35
У нас и молодых не любят, не только старых, особенно женщин, которые могут уйти в декрет

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Кадровый голод Нехватка кадров Дефицит кадров Трудоустройство Обучение предпенсионеров Пенсионеры
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Комментарии
3
Гость
26 минут
За жорево пальмовое, за ЖКХ и многополярный мир мы готовы работать без выходных и праздников главное печатайте побольше рублей
Гость
28 минут
Работа с детских лет до смерти это святая обязанность глубинного скрепного народа, ради этого мы и существует в нищете
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