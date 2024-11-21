«На это внучка смотрит»: жители легендарного барака в центре Ярославля пожаловались на свалку во дворе

Жители пытаются поддерживать во дворе порядок, но бездомные каждый раз наводят бардак Источник: Читательница 76.RU











Жительница аварийного барака на Комсомольской улице 16а в Ярославле пожаловалась на свалку во дворе. По ее словам, бардак там устраивают бездомные, обосновавшиеся на трубах неподалеку. С их появлением двор оказался завален пакетами, бутылками, коробками и бог знает, чем еще.

— Там просто свалка. У меня на это все внучка смотрит. Я обращалась в мэрию — приехали, убрали, но не все. Куча мусора еще осталась. Тут бомжи живут, это невозможно. Мы за двором следим, пытаемся в порядке содержать, но это невозможно уже, — пожаловалась местная жительница Татьяна.

Бездомные не особо беспокоятся из-за беспорядка во дворе, а местные уже не знают, как с ними бороться Источник: Читательница 76.RU











Уборки хватает ненадолго Источник: Читательница 76.RU











Власти рассказали, что 20 ноября во дворе на Комсомольской снова наводили порядок.

— Сейчас проводится сбор мусора на Комсомольской по обращению из соцсетей, — рассказали в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля.

Специалисты выезжали и разгребали завалы, которые накопили бомжи Источник: Администрация Кировского и Ленинского районов Ярославля











Татьяна подтвердила, что в указанное время проводилась уборка и хлам разобрали.

— Но это [порядок] ненадолго. Там притон: наркоманы и бомжи, — резюмировала собеседница 76.RU.

Жители барака на Комсомольской улице не первый месяц воюют с бездомными. Бродяги устроили импровизированный шалаш на теплотрассе рядом с домами. Они стащили туда куртки, одеяла и основательно обосновались на территории. Люди пытались их выгонять, но бездомные всегда возвращаются. Мы делали репортаж в котором показывали лежбище маргиналов. Один из них похвастался, что на те деньги, что зарабатывает, мог бы купить себе комнату. Но вместо этого тратит доход от попрошайничества на водку.

Неприятное соседство — не единственная проблема жителей 106-летнего барака в центре города. Их дом признан аварийным. Люди ждут не дождутся расселения в благоустроенные квартиры из «землянки». Но пока им приходится ютиться в сырых комнатушках, где по полу скачут блохи.