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Город подробности «На это внучка смотрит»: жители легендарного барака в центре Ярославля пожаловались на свалку во дворе

«На это внучка смотрит»: жители легендарного барака в центре Ярославля пожаловались на свалку во дворе

Бездомные оккупировали территорию и устраивают там бардак

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6 комментариев

Жители пытаются поддерживать во дворе порядок, но бездомные каждый раз наводят бардак

Жительница аварийного барака на Комсомольской улице 16а в Ярославле пожаловалась на свалку во дворе. По ее словам, бардак там устраивают бездомные, обосновавшиеся на трубах неподалеку. С их появлением двор оказался завален пакетами, бутылками, коробками и бог знает, чем еще.

— Там просто свалка. У меня на это все внучка смотрит. Я обращалась в мэрию — приехали, убрали, но не все. Куча мусора еще осталась. Тут бомжи живут, это невозможно. Мы за двором следим, пытаемся в порядке содержать, но это невозможно уже, — пожаловалась местная жительница Татьяна.

Бездомные не особо беспокоятся из-за беспорядка во дворе, а местные уже не знают, как с ними бороться

Уборки хватает ненадолго

Власти рассказали, что 20 ноября во дворе на Комсомольской снова наводили порядок.

— Сейчас проводится сбор мусора на Комсомольской по обращению из соцсетей, — рассказали в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля.

Специалисты выезжали и разгребали завалы, которые накопили бомжи

Татьяна подтвердила, что в указанное время проводилась уборка и хлам разобрали.

— Но это [порядок] ненадолго. Там притон: наркоманы и бомжи, — резюмировала собеседница 76.RU.

Жители барака на Комсомольской улице не первый месяц воюют с бездомными. Бродяги устроили импровизированный шалаш на теплотрассе рядом с домами. Они стащили туда куртки, одеяла и основательно обосновались на территории. Люди пытались их выгонять, но бездомные всегда возвращаются. Мы делали репортаж в котором показывали лежбище маргиналов. Один из них похвастался, что на те деньги, что зарабатывает, мог бы купить себе комнату. Но вместо этого тратит доход от попрошайничества на водку.

Неприятное соседство — не единственная проблема жителей 106-летнего барака в центре города. Их дом признан аварийным. Люди ждут не дождутся расселения в благоустроенные квартиры из «землянки». Но пока им приходится ютиться в сырых комнатушках, где по полу скачут блохи.

После того как портал 76.RU опубликовал репортаж из барака, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Тогда следователи посчитали, что дом слишком поздно признали аварийным. А власти говорили, что время на расселение есть до 2032 года.

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Комментарии
6
Гость
51 минута
это стабильная россия которую мы получили по Плану 👹 это стабильная россия которую мы заслужили, ведь люди простые люди просили умоляли об этом?
Гость
16 минут
Как вам такое величие
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