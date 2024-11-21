«В России мне пришлось начинать с нуля»: почему аргентинец бросил всё и уехал в Хабаровск

Патрисио Лемос уехал в Россию в 2013 году на три месяца, но никак не ожидал, что его путешествие так затянется Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Пока одни мечтают переехать в другую страну, считая, что там-то они уж точно заживут, некоторые иностранцы перебираются в Россию, пускают здесь корни и уже никуда не хотят больше уезжать. Не так давно мы рассказывали вам о голландце Питере ван дер Вольфе, который бросил жену и родину ради избушки на Сахалине. Наш новый герой — Патрисио Лемос. Он родился, вырос и возмужал в Аргентине. Вот только родительскому дому предпочел Хабаровск, где живет уже 11 лет. Что его здесь удерживает?

«Тебе лучше работать на фабрике»

Патрисио родился в пригороде Буэнос-Айреса. На родине он получил филологическое образование, но профессия учителя в Аргентине, мягко говоря, не самая оплачиваемая. Поэтому филолог пошел работать на пивзавод — контролером качества.

— В Аргентине, если ты хочешь достойно встретить следующее утро, тебе лучше работать на фабрике или на заводе. Преподаванием ты максимум заработаешь 20 тысяч рублей в месяц. На фабрике получишь около 100 тысяч, — признается Патрисио.

Тем не менее молодой человек — потомственный педагог. Его мама преподает танцы, отец — историю. Кстати, именно от него Патрисио впервые узнал о России. Папа рассказывал сыну о российских столицах. Но никогда — о Хабаровске.

Сейчас Патрисио и сам может сколько угодно рассказывать о Хабаровске, Приморском крае и России Источник: SSHALLEY / YouTube.com











Об этом дальневосточном городе Патрисио узнал случайно. В 2013 году, захотев изучить русский, он зарегистрировался в соцсети, где носители разных языков помогают друг другу подтягивать языковые навыки. Здесь он познакомился с девушкой, которая жила в Хабаровске и работала учителем английского языка. Она согласилась ему помочь. Патрисио, услышав название незнакомого города, решил выяснить, что он из себя представляет.

— Я начал искать информацию, гуглить, узнавать о городе, и мне он понравился, — рассказал Патрисио в интервью для YouTube-канала «Мы и они». — Я никогда не слышал про Хабаровск, прежде чем приехал. Я знал о Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке.

Несколько уроков спустя девушка, с которой Патрисио подтягивал русский язык, пригласила его в Хабаровск. Молодой человек не стал упускать шанс познакомиться поближе и с городом, и с учительницей.

«В России мне пришлось начинать с нуля»

Знакомиться с городом и девушкой Патрисио планировал основательно: собрал вещи сразу на три месяца. Но он и не подозревал тогда, что их понадобится чуточку больше.

— Я взял вещи, которые зимой носят в Аргентине: свитер и тонкую куртку. В России мне пришлось покупать всю одежду заново, как бы начинать с нуля, — вспоминает Патрисио.

Патрисио приехал в Хабаровск летом и ожидал, что здесь будет сурово и холодно, поэтому не привез никаких летних вещей. Каково же было его удивление, когда Россия его встретила солнцем и температурой +35 °C Источник: SSHALLEY / YouTube.com











Невероятные приключения аргентинца в России начались еще до похода за зимними вещами. Только прибыв в московский аэропорт Шереметьево (прямое авиасообщение между Аргентиной и Хабаровском в 2013 году было роскошью), он столкнулся с тем, что его никто не понимает.

— В аэропорту Шереметьево я провел 5 часов, пытаясь купить бутылку воды. На мои вопросы люди отвечали: «Мы не говорим по-английски», — недоумевает Патрисио. — Когда я всё же нашел магазин, продавцы отказались принимать доллары, но так и не подсказали, где обменять валюту на рубли. Такое первое впечатление о столице, в которой я провел лишь несколько часов, и те в аэропорту.

Когда же он уже добрался до Хабаровска и немного освоился, начал активно знакомиться с городом и его жителями, подмечать различия между Россией и Аргентиной.

— В Аргентине наиболее распространенный жест приветствия мужчины — рукопожатие, женщины — объятие или поцелуй в щеку, даже если вы не знаете друг друга. Ты не целуешь, а только касаешься щекой. Я не знал, что в России так не принято, — рассказывал Патрисио вскоре после своего приезда в Хабаровск. — Как-то раз поприветствовал русскую девушку по-аргентински, щека о щеку, так она дала мне пощечину! После этого случая пришлось попрощаться с такой привычкой.

Сейчас Патрисио привык и к правостороннему движению, и к импортозамещенному «Макдональдсу» Источник: SSHALLEY / YouTube.com











Не меньше аргентинца в России удивило правостороннее дорожное движение.

— Особенно было смешно, когда увидел ребенка в машине на месте водителя (по аргентинским правилам) и подумал: «Неужели в России детям разрешено водить машину?» — вспоминал Патрисио.

А вот что покорило молодого человека с первых минут, так это широкая душа, открытость и доброта русских людей.

— В Аргентине не получится пройти по улице с телефоном, потому что побегут и заберут. И здесь первые два или три месяца мне было очень тяжело ходить с телефоном в руке. А теперь я могу пойти в кафе и оставить телефон, чтобы все знали, что столик занят, — делится Патрисио.

«Сейчас я больше ем пирожки»

Чем глубже Патрисио знакомился с Россией, тем больше влюблялся в страну и в свою «учительницу». Этим отношениям было предначертано обернуться любовью. Оставалось только объяснить родителям, почему их сын не вернется домой в обозначенные сроки.

— Они были заняты своими проблемами и морально подготовлены: я очень долго говорил, что хочу жить за границей. Конечно, поначалу они волновались, но, когда увидели фотографии города и мое счастливое лицо, тут же успокоились, — объяснил Патрисио.

Примерно такие фотографии убедили родителей Патрисио в том, что с их сыном всё хорошо Источник: SSHALLEY / YouTube.com











Последние 11 лет Патрисио даже не задумывается о том, чтобы уезжать из Хабаровска. Ни в другую страну, ни даже в Москву или Санкт-Петербург.

— Люди из небольших городов мечтают переехать в столицу, где на первый взгляд гораздо больше перспектив. Но когда туда приезжаешь, понимаешь, что вокруг тысячи таких же, как и ты. Нужно очень постараться, чтобы тебя заметили, — подмечает Патрисио. — Часто мы просто не видим возможностей, которые находятся рядом с нами. Я нашел их в Хабаровске.

Иностранец выучил русский язык в Академии экономики и права, продолжает совершенствовать свои навыки, преподает испанский и английский языки, ведет собственный YouTube-канал, где рассказывает о жизни в России без прикрас: как выглядит самый криминальный район Хабаровска, каково это купаться на улице зимой, что можно купить в супермаркете.

Кстати, о покупках. Пожалуй, единственное, по чему скучает Патрисио в Хабаровске, так это по хорошему мясу.

— В Аргентине очень хорошее мягкое и нежное мясо, которое я ел каждый день. Хабаровское мясо достаточно жесткое, а хорошее стоит очень дорого, — признается аргентинец. — Сейчас я больше ем пасту, борщ, пирожки. Эта еда мне тоже нравится, но по хорошему мясу Аргентины очень скучаю.