Тест на деменцию: всего 10 вопросов покажут, стоит ли вам беспокоиться

Если вы зашли в комнату и забыли, что хотели сделать, это называется эффектом дверного проема. Если время от времени забываете выключить утюг, возможно, это сказывается усталость. Но когда понимаете, что провалы в памяти появляются всё чаще, а привычные бытовые дела даются всё сложнее да к тому же логическое мышление куда-то запропастилось, вероятно, это повод обратиться к специалистам. Ведь такие признаки характерны для серьезного заболевания — деменции. Это расстройство относится к прогрессирующим, поэтому особенно важно выявить его и приступить к лечению как можно раньше. Наш тест не заменит консультаций врача и полноценной диагностики, но поможет понять, есть ли у вас поводы для беспокойства.