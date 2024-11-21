«Не поверил своим глазам»: бизнесмен из Ярославля рассказал, как выиграл в лотерею 25 миллионов

Бизнесмен из Ярославля выиграл 25,8 миллиона рублей в лотерею Источник: Государственная лотерея «Столото»











Ярославский бизнесмен Андрей С. обогатился на лотерее — счастливчик выиграл по билету 25,8 миллиона рублей. У ярославца счастливая рука: ранее он выигрывал 60 тысяч рублей.

— Я ехал домой в такси. Не знаю, что меня подтолкнуло купить билет в приложении «Столото» за шесть минут до начала тиража. Выхожу, слышу — всё пищит в телефоне, уведомления. Уже в квартире прочел их и стал проверять результаты. Я ожидал увидеть не более 20 тысяч рублей. Открыв приложение, я не поверил своим глазам. Надо же, тот самый суперприз! — цитируют слова победителя в пресс-службе «Столото».

Андрей сорвал куш в лотерее «Забава от Русского лото», где нужно указать 12 чисел из 24. Главный приз достается тому, кто-либо угадал всю комбинацию, либо не угадал ни одного числа. Первым делом счастливчик оповестил о выигранных миллионах близких: супругу и дочерей.

— Как сказали жена и дети: «Это не последний твой выигрыш, у тебя рука счастливая». И действительно, когда я дарю билеты, они выигрывают, но у меня сумма самая большая! — добавил миллионер.

Ярославец ведет бизнес в сфере аренды недвижимости, в свободное от работы время ездит на рыбалку, причем для ловли выбирает самые разные локации. В его списке «рыболовных мест» — Казахстан и Камчатка. Кстати, свой выигрыш Андрей готов потратить на путешествие.

— Недавно Андрей осуществил свою давнюю мечту — съездил на Камчатку порыбачить вместе с супругой. Выигранные средства планирует направить на путешествие в другие страны. Оставшиеся средства Андрей планирует использовать в качестве инвестиций в будущее жилье для детей, — добавили в «Столото».