«Мир пройдет через трансформации и реформы»: астролог рассказала, что нас ждет в ближайшие 20 лет

Ярославский астролог дала прогноз на 20 лет Источник: Ольга Кувабина, Виталий Калистратов / Городские порталы











В ночь с 19 на 20 ноября планета Плутон перешла из знака Козерога в знак Водолея, где пробудет следующие 20 лет️. Астрологи считают, что перемещение этого небесного тела обязательно повлияет на жизнь всех людей. Будет и плохое, и хорошее.

— Плутон — символ перемен, которые открывают дорогу в будущее. Эта планета умеет разрушать старое, чтобы построить что-то новое и сильное. Ее энергия связана с трансформацией, кризисами и восстановлением, а значит, впереди время как больших испытаний, так и новых возможностей, — считает ярославский астролог, основатель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина.

По мнению эксперта, в ближайшие 20 лет весь мир пройдет через серьезные трансформации и реформы. Вот, что нас ожидает:

интеллект и новые технологии станут валютой нового времени. Прогнозируется расцвет IT, нейросетей, искусственного интеллекта;

активное освоение космоса;

новые средства и способы связи и передвижения;

прорывы в ядерной, энергетической, электромагнитной отраслях;

серьезные изменения в системе образования (больше уходим в онлайн);

передел существующих зон влияния, новые границы, объединения и коллаборации;

в медицине новые методы управления вирусами, прорывы в работе с нейронами, мозгом, сосудами человека;

более актуальными станут темы экологии и бережного отношения к земле.

Для россиян переход Плутона в знак Водолея должен стать особенно важным, так как в астрологии считается, что Водолей — знак, управляющий Россией.