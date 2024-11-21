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Развлечения «Мир пройдет через трансформации и реформы»: астролог рассказала, что нас ждет в ближайшие 20 лет

«Мир пройдет через трансформации и реформы»: астролог рассказала, что нас ждет в ближайшие 20 лет

Ольга Кувабина из Ярославля дала прогноз, как изменится жизнь людей

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4 комментария

Ярославский астролог дала прогноз на 20 лет

В ночь с 19 на 20 ноября планета Плутон перешла из знака Козерога в знак Водолея, где пробудет следующие 20 лет️. Астрологи считают, что перемещение этого небесного тела обязательно повлияет на жизнь всех людей. Будет и плохое, и хорошее.

— Плутон — символ перемен, которые открывают дорогу в будущее. Эта планета умеет разрушать старое, чтобы построить что-то новое и сильное. Ее энергия связана с трансформацией, кризисами и восстановлением, а значит, впереди время как больших испытаний, так и новых возможностей, — считает ярославский астролог, основатель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина.

По мнению эксперта, в ближайшие 20 лет весь мир пройдет через серьезные трансформации и реформы. Вот, что нас ожидает:

  • интеллект и новые технологии станут валютой нового времени. Прогнозируется расцвет IT, нейросетей, искусственного интеллекта;

  • активное освоение космоса;

  • новые средства и способы связи и передвижения;

  • прорывы в ядерной, энергетической, электромагнитной отраслях;

  • серьезные изменения в системе образования (больше уходим в онлайн);

  • передел существующих зон влияния, новые границы, объединения и коллаборации;

  • в медицине новые методы управления вирусами, прорывы в работе с нейронами, мозгом, сосудами человека;

  • более актуальными станут темы экологии и бережного отношения к земле.

Для россиян переход Плутона в знак Водолея должен стать особенно важным, так как в астрологии считается, что Водолей — знак, управляющий Россией.

— Для нашей страны это шанс стать сильнее и успешнее. Мы всегда умели находить выход из сложных ситуаций и превращать вызовы в возможности, — заключила Ольга Кувабина.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Мы вымрем раньше согласно Плану 👹
Гость
1 час
После сегодняшнего выступления Главного, что то кажется, что все мы потенциальные покойнички.
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