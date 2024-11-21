«Мир пройдет через трансформации и реформы»: астролог рассказала, что нас ждет в ближайшие 20 лет

В ночь с 19 на 20 ноября планета Плутон перешла из знака Козерога в знак Водолея, где пробудет следующие 20 лет️. Астрологи считают, что перемещение этого небесного тела обязательно повлияет на жизнь всех людей. Будет и плохое, и хорошее.
— Плутон — символ перемен, которые открывают дорогу в будущее. Эта планета умеет разрушать старое, чтобы построить что-то новое и сильное. Ее энергия связана с трансформацией, кризисами и восстановлением, а значит, впереди время как больших испытаний, так и новых возможностей, — считает ярославский астролог, основатель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина.
По мнению эксперта, в ближайшие 20 лет весь мир пройдет через серьезные трансформации и реформы. Вот, что нас ожидает:
интеллект и новые технологии станут валютой нового времени. Прогнозируется расцвет IT, нейросетей, искусственного интеллекта;
активное освоение космоса;
новые средства и способы связи и передвижения;
прорывы в ядерной, энергетической, электромагнитной отраслях;
серьезные изменения в системе образования (больше уходим в онлайн);
передел существующих зон влияния, новые границы, объединения и коллаборации;
в медицине новые методы управления вирусами, прорывы в работе с нейронами, мозгом, сосудами человека;
более актуальными станут темы экологии и бережного отношения к земле.
Для россиян переход Плутона в знак Водолея должен стать особенно важным, так как в астрологии считается, что Водолей — знак, управляющий Россией.
— Для нашей страны это шанс стать сильнее и успешнее. Мы всегда умели находить выход из сложных ситуаций и превращать вызовы в возможности, — заключила Ольга Кувабина.