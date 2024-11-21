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Дороги и транспорт Огонь охватил весь салон: в Ярославле загорелся троллейбус. Видео

Огонь охватил весь салон: в Ярославле загорелся троллейбус. Видео

Первые подробности произошедшего

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8 комментариев

В Ярославле загорелся троллейбус

Днем 21 ноября в Ярославле загорелся троллейбус. Это произошло в депо на улице Гагарина, 61.

О ЧП сообщили очевидцы в соцсетях. Судя по опубликованным кадрам, пламя охватило весь салон. Черный дым от пожара был виден издалека.

Кадры пожара

Как сообщил 76.RU директор «Яргорэлектротранса», троллейбус был списан.

— Транспорт уже много лет не эксплуатируется на маршруте. Он был подготовлен для утилизации в металлолом. Подрядчик, который осуществлял утилизацию, нарушил технику безопасности, в результате чего произошло возгорание при резке троллейбуса для дальнейшей утилизации, — рассказал руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог. — Сейчас всё потушили, подсчитываем ущерб и будем предъявлять иск подрядчику, который осуществлял утилизацию данного троллейбуса.

В МЧС подтвердили факт пожара и сообщили, что во время происшествия никто не пострадал.

— В 12:48 поступило сообщение о пожаре на улице Гагарина, 61. Тушили две единицы техники и шесть человек личного состава. В 13:12 зарегистрирована ликвидация открытого горения, — уточнили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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Пожар Возгорание Троллейбус Общественный транспорт ЯрГЭТ
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Комментарии
8
Гость
2 часа
Мы им землю в центре города, а они нам хлам который приносит одни убытки и проблемы Чиновники которые эту сделку заключали почему как всегда не несут ответственности???
Гость
1 час
По кузову это на базе автобуса ЛиАЗ модель.
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