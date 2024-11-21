Огонь охватил весь салон: в Ярославле загорелся троллейбус. Видео

В Ярославле загорелся троллейбус Источник: Подслушано в Ярославле / T.me











Днем 21 ноября в Ярославле загорелся троллейбус. Это произошло в депо на улице Гагарина, 61.

О ЧП сообщили очевидцы в соцсетях. Судя по опубликованным кадрам, пламя охватило весь салон. Черный дым от пожара был виден издалека.

Кадры пожара Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

Как сообщил 76.RU директор «Яргорэлектротранса», троллейбус был списан.

— Транспорт уже много лет не эксплуатируется на маршруте. Он был подготовлен для утилизации в металлолом. Подрядчик, который осуществлял утилизацию, нарушил технику безопасности, в результате чего произошло возгорание при резке троллейбуса для дальнейшей утилизации, — рассказал руководитель «ЯрГЭТ» Денис Пырлог. — Сейчас всё потушили, подсчитываем ущерб и будем предъявлять иск подрядчику, который осуществлял утилизацию данного троллейбуса.

В МЧС подтвердили факт пожара и сообщили, что во время происшествия никто не пострадал.