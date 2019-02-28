От полутора тысяч до миллиона: ярославцы требуют денег с коммунальщиков за испорченную обувь

Сколько стоит ваша обувь? Мои новые зимние сапоги — около семи тысяч рублей. И это немаленькая цена. Стоит мне выйти на улицу, моя любимая обувь на высокой подошве тут же промокает и покрывается белым налётом. Тогда я задумалась, неужели сапоги промокают, потому что бракованные? Или дело не в моей обуви, а в том, что найти сухую улицу в городе почти нереально? Вместе с видеооператором Еленой Вахрушевой мы отправились на самые затопленные и оживлённые тротуары Ярославля, чтобы выяснить, какую обувь носят ярославцы, сколько она стоит и промокает ли.



Интересный вопрос, а можно ли отсудить деньги за испорченную обувь? Если за яму на дороге, из-за которой водитель попал в аварию, можно без труда, то как быть пешеходам. — Очень сложно будет найти виновное лицо и составить причинно-следственную связь между порчей обуви и лужами, — рассказал юрист Евгений Магунов.— Гипотетически должна быть экспертиза, что ботинки разъела соль, а не то, что развалились они от старости. Если вы всё же решили потребовать компенсацию, обращайтесь с заявлением в районную администрацию. Но проще с претензией обратиться в магазин, если ещё не истёк гарантийный срок обуви.

В центр защиты прав потребителей с такими обращениями пока что тоже никто не обращался: — Понимаете, сезонная обувь должна быть рассчитана на определённую погоду. Если всё же сапоги пострадали из-за реагентов, нужно проводить экспертизу. Если вы направляете жалобу, например, к районной администрации, то экспертизу оплачиваете вы, если жалоба к магазину, то, возможно, оплачивать будет продавец. За некачественно убранный двор можно обратиться к управляющей организации, — рассказал Дмитрий Липин, представитель областной общественной организации «Центр защиты прав потребителей».



Ярославцам приходится приспосабливаться Фото: Александра Савельева