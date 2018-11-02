Хоккеисту пришлось отвечать на самые разные вопросы

На ютуб-канале звезды сериала «Универ» Стаса Ярушина появилось видео с нападающим хоккейного клуба «Локомотив» и сборной России Даниилом Апальковым.



— Привет, дружок! Сегодня я в Ярославле. Приехал в гости к своему другу Даниилу Апалькову, — говорит в начале видео актёр Стас Ярушин.



В выпуске передачи «Хоккейные истории» Даниил Апальков рассказал о своём детстве, дал наставления родителям, которые хотят отдать своего ребёнка в хоккейную школу. Рассказал о самой глупой и дорогой его покупке. Также нападающий «Локомотива» назвал своё прозвище в команде — Апал.



— А сейчас поговорим о твоей первой любви, — предлагает Ярушин. — Расскажи о своей первой тачке.



Даниил рассказал забавную историю со своим первым поддержанным автомобилем, на котором он так и не смог прокатиться.



Затем актёр предложил Апалькову поиграть в хоккеистов. Смысл игры схож с игрой «Города»: на последнюю букву нужно называть фамилии известных хоккеистов.



— Кто из нас проигрывает, надевает шлем с маской и идёт под расстрел теннисными мячиками, — рассказал правила игры Стас Ярушин.



В этой игре выиграл Даниил, поэтому актёру пришлось встань на футбольные ворота под расстрел теннисными мячиками. В следующей игре Апальков проиграл: нужно было забросить теннисные мячики с помощью клюшки в баскетбольную корзину. Промазавшего несколько раз хоккеиста заставили отмывать маленькой губкой пол в спортивном зале.



Джерси Даниила Апалькова разыграют среди подписчиков

В конце программы Даниил Апальков подарил Стасу Ярушину свою джерси с символикой Локомотива. Актёр пообещал разыграть её в следующем выпуске передачи.



В Ярославль часто заезжают видеоблогеры. Недавно блогер из Хабаровска выложил на «Ютубе» видео, в котором сравнивает свой город с нашим. Что хорошего он нашел в Ярославле и от чего сильно удивился.