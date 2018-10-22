Машине раскурочило пассажирскую сторону

Вечером в воскресенье на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе столкнулись «Газель-Фермер» и «Ниссан-Теана». ДТП произошло в 22:30.



От удара «Газель» с прицепом вылетела с дороги и перевернулась, машине повредило крышу. «Ниссан» пострадал сильнее — пассажирскую сторону машине смяло так, что на ней практически не осталось живого места.

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

«Газель» выбросило с дороги

В аварии пострадали трое человек.



— Травмы груди получил водитель «Газ» и двое пассажиров «Ниссана», — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД России по Ярославской области. — Семилетний мальчик при ударе рассёк бровь, ушибы лба получила 40-летняя женщина.

Всех пострадавших медики отпустили на амбулаторное лечение.

Вчера днём в Ярославском районе под перевернувшимся «Рено» погибла молодая женщина. Подробности страшного ДТП.

