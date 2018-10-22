В ДТП в Ярославской области пострадали мама с ребёнком
Вечером в воскресенье на трассе М-8 в Гаврилов-Ямском районе столкнулись «Газель-Фермер» и «Ниссан-Теана». ДТП произошло в 22:30.
От удара «Газель» с прицепом вылетела с дороги и перевернулась, машине повредило крышу. «Ниссан» пострадал сильнее — пассажирскую сторону машине смяло так, что на ней практически не осталось живого места.
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
В аварии пострадали трое человек.
— Травмы груди получил водитель «Газ» и двое пассажиров «Ниссана», — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД России по Ярославской области. — Семилетний мальчик при ударе рассёк бровь, ушибы лба получила 40-летняя женщина.
Всех пострадавших медики отпустили на амбулаторное лечение.
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