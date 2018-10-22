Заключённые согласились прекратить голодовку после того, как им дали отопление

В ярославской исправительной колонии № 1 заключённые прекратили голодовку. Сотрудники ФСИН заставили их прекратить акцию протеста, выполнив почти все требования.



— После того как мы получили от родственников заключенных информацию о голодовке в печально известной ИК № 1 Ярославля и сообщили её СМИ, в колонию отправилась прокуратура и местный уполномоченный по правам человека, — рассказали активисты «Общественного вердикта». — Прокуратура традиционно никаких нарушений там не обнаружила. Тем не менее на требования заключенных обратили внимание. Было включено отопление, сейчас в колонии тепло, осужденные ходят в майках. Частично выполнены требования по медицинской помощи — выдали таблетки. Начальник медчасти пообещал, что с понедельника заключенным проведут медобследования.



Три дня назад пятеро заключенных ИК-1 объявили голодовку. Так осуждённые протестовали из-за того, что в колонии нет отопления и не оказывается медицинская помощь.

