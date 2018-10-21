На следующей неделе обещают снег

В следующие выходные в Ярославской области пойдёт снег. Об этом говорят синоптики.



Уже в ближайшую пятницу ночью температура воздуха опустится до -1 градуса. И если пятницу обещают без осадков, то вот в выходные будет облачно, пойдёт дождь и, скорее всего, вперемешку со снегом.



— В Центральной России в понедельник существенные осадки маловероятны, поэтому воздух прогреется чуть больше, нежели положено по климату: после полудня +8… +13 °C. Затем вероятность дождей возрастёт, а из-за уплотнившейся облачности температура начнёт понижаться — к пятнице до +4… +9 °C, и кое-где в этот день дожди могут выпадать вперемешку со снегом, — говорят специалисты центра Фобос.



В понедельник обещают солнце и +8 градусов. А уже со вторника станет по-осеннему хмуро и холодно, пойдут дожди. К пятнице температура воздуха днём опустится до +4 градусов.



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