В выходные водителям лень ехать на шиномонтаж

Водители, вы уже «переобули» свою машину? Или ждёте до последнего, потому что жалко портить резину об асфальт? Если ждёте, то это значит, что, скорее всего, вам придётся стоять в многочасовой очереди. Как обычно это бывает каждый год.



Мы узнали у специалистов, когда нужно менять резину, чтобы избежать нудного ожидания на шиномонтаже,



— Во-первых, это, конечно, предварительная запись. Сейчас она есть практически везде, — говорит Владимир, сотрудник шиномонтажа. — Но очередь тоже сбивается, потому что кто-то не приезжает, кто-то опаздывает.



Если вы не успели записаться на удобное для вас время, то выход тоже есть. Ведь в разные дни — разная загруженность. И нет, в выходные как раз нет бешеного ажиотажа.



— В выходные людям, как правило, лень куда-то ехать. Особенно в субботу утром. Поэтому эти часы как раз свободны, — рассказывает сотрудник другого ярославского шиномонтажа Илья. — Вечер пятницы тоже не так загружен. Потому что в пятницу вечером все торопятся домой.



Самый большой ажиотаж обычно в конце октября.



— Сейчас менять ещё рановато. Но только в том случае, если вы целый день на машине. И то не будет такого сильного амортизационного износа. А если вы пользуетесь машиной только утром и вечером, то вообще нечего опасаться, потому что ночью уже заморозки. Дорога оттаивает только днём. А на трассе дорога всё время мокрая. На зимней резине машина будет более устойчива, — даёт советы водителям сотрудник шиномонтажа Илья.



Напомним, совсем недавно синоптики предупредили: в Ярославле в конце второй декады месяца среднесуточная температура опустится ниже чем +5 °C. Именно в такую погоду советуют переходить на зимнюю резину.

