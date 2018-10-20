«Рено» всего покорёжило, а у «КИА» лишь помяло бампер

Вчера вечером на 279-м километре дороги Ярославль — Данилов случилось страшное ДТП сразу с тремя машинами. Одну из них смяло настолько сильно, что она стала похожа на груду металла. В полиции рассказали первые сведения, как столкнулись автомобили.



— По предварительной информации, «Рено», за рулём которого был 68-летний мужчина, столкнулся с двигающимся впереди экскаватором-погрузчиком JCB. После этого «Рено» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КИА», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Казалось бы, после такого удара сложно выжить. Водителя «Рено» госпитализировали с травмами, а 33-летнего водителя экскаватора направили на амбулаторное лечение.



А несколькими часами позже в Брагино разбились «Ауди» и «Мазда». Осколки разлетелись по всему проспекту и даже проткнули колесо ехавшей мимо иномарке.