От удара «Мазда» отлетела в остановку

Вчера поздним вечером на перекрестке Ленинградского и Дзержинского проспекта столкнулись две иномарки: «Ауди» и кроссовер «Мазда». По словам очевидцев, водитель «Ауди» поворачивал налево с Ленинградского проспекта и двигался по полосе в сторону центра. А водитель кроссовера несся на красный сигнал светофора с Ленинградского проспекта в сторону Брагино. В момент удара осколки разлетелись в разные стороны и даже пробили колесо проезжавшей рядом по Ленинградскому проспекту белой KIA.

Разворотило весь перед

— «Мазду» отбросило до остановки общественного транспорта. Скорей всего, все трезвые, так как ДПС на освидетельствование никого не везет. За рулём «Ауди» ехал мужчина примерно 30 лет, вместе с ним девушка. И за рулём «Мазды» был мужчина, с ним тоже девушка. От госпитализации они отказались, — рассказал ярославец Сергей Канатьев.



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