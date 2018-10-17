Разбились на повороте: «Пежо» снёс «девятку» в Ярославле
17 октября 2018 19:51
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Около шести часов вечера в Красноперекопском районе Ярославля случилась авария. Не поделили узкий перекрёсток улиц Гагарина и Менделеева «Пежо» и «девятка».
— Не доезжая остановки, стоит «девятка» с повреждением водительской двери, — рассказала 76.ru Любовь Ускова.
Похоже, иномарка завершала поворот, когда по перекрёстку проскакивал водитель на ВАЗе. У обеих машин значительные повреждения: «Пежо» разнесло весь перед. Сами водители отделались ушибами.
Фото: Любовь Ускова, Первый Ярославский автопортал 76/Vk.com
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