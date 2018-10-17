Разбитая иномарка перегородила перекрёсток

Около шести часов вечера в Красноперекопском районе Ярославля случилась авария. Не поделили узкий перекрёсток улиц Гагарина и Менделеева «Пежо» и «девятка».

— Не доезжая остановки, стоит «девятка» с повреждением водительской двери, — рассказала 76.ru Любовь Ускова.

ДТП на перекрёстке

Похоже, иномарка завершала поворот, когда по перекрёстку проскакивал водитель на ВАЗе. У обеих машин значительные повреждения: «Пежо» разнесло весь перед. Сами водители отделались ушибами.