Девочка лежала без движения

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на Московском проспекте. Напомним, вчера на регулируемом пешеходном переходе водитель на «Вольво» сбил девушку. Изначально очевидцы говорили, что ей 18 лет. Но сейчас стало известно: пострадала девочка-подросток.



— Это дочь моей знакомой. Ей 14 лет. Она сама виновата, перебегала на красный. Отделалась сотрясением мозга и многочисленными ушибами, — рассказала Наталия Лысенко.



Нам удалось связаться с водителем «Вольво».



— Девушка была в нетрезвом виде. Сотрудникам ГИБДД передали эту информацию. И это мне сказала её подружка, — рассказал нам водитель иномарки Сергей.



Но Наталия Лысенко категорически не согласна с этим.

- Нет, она не была пьяна. Я сама врач и разговаривала с медиками из скорой помощи, которые её забирали, - говорит женщина.

В полиции по данному факту проводят проводят. А также выясняют, на какой сигнал светофора пошла девочка.