Обычная контейнерная площадка в Ярославле. Улица Воинова

Сегодня утром мне стало грустно и обидно до слёз. Из-за мусора. Я целый месяц копила дома пластик, чтобы сдать раздельно на единственной акции, где принимают по фракциям «Экомобиль». Раз в месяц у ТЮЗа — единственная возможность сдать безопасно мусор в центре Ярославля.

К сожалению, эту акцию я пропустила, а количество накопленного мусора уже превратило мою кухню в филиал полигона «Скоково».



Коллега подсказала, что где-то в центре на территории детского сада есть контейнер для пластика и бумаги. Схватила свои накопления и поехала перед работой туда. Не нашла. И часть пластика я просто выкинула в обычный бак. Это чертовски обидно. Даже прилагая усилия, чтобы помочь экологии, мне нужно провести целое расследование: а как вообще я могу что-то сделать? А никак. Эти редкие акции, принимающие пластик, батарейки и всё-всё, по полезности, как два раза в год не съесть гамбургер в «Макдоналдсе». Просто потому что их очень мало. Из личных наблюдений скажу, что пластика мы выбрасываем очень много: это всевозможные баночки из под молочных продуктов, контейнеры из под мяса, заморозки, бутылки из под воды, тюбики от зубной пасты, шампуней и множество других видов упаковки. Когда я начала складывать пластик отдельно, то стала выносить мусор реже примерно в три раза.



И в качестве завершения я просто напомню, что в Ярославской области за 16 миллиардов рублей (по два миллиарда в год) занялась сферой обращения отходов московская фирма «Хартия». Это бюджетные деньги, то есть в их числе есть наши налоги. Но мы заплатим за эту работу ещё раз через новые тарифы, которые начнут действовать уже в этом месяце.

