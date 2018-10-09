Женщину доставили в больницу

Около получаса назад на Московском проспекте сбили девушку. Вероятнее всего, под колёса машины она попала на регулируемом пешеходном переходе. Очевидцы сразу же вызвали скорую и полицию. Видеозапись с последствиями ДТП выложили в соцсети. На кадрах видно, как несчастная девушка без движения лежит на проезжей части.



— Сразу после пешеходника. Женщину сбили, — комментирует за кадром автор ролика.



Как нам удалось выяснить, пострадавшей около 18 лет.



Как рассказали в УМВД по Ярославской области, девушку сбил автомобиль «Вольво», за рулём которого находился мужчина.



— Сейчас полиция выясняет, на какой сигнал светофора пострадавшая переходила дорогу. Её доставили в больницу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

