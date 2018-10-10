Владимир Волков проехался по Брагино вместе с главой района Екатериной Мусиновой

Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков знакомится с хозяйством. Вчера объехал Брагино. О чем рассказал на своей страничке в фейсбуке.

— Если есть предложения по улучшению данной территории, пишите под этим постом, — предложил под своей публикацией.



Ярославцы медлить не стали. И обозначили самые главные проблемы района — разбитые дороги, дворы и нехватка остановок.

Владимир Волков официально ещё не является мэром города. Он пока только и. о после отставки Владимира Слепцова. Как будут назначать нового мэра Ярославля.