У мэра Ярославля стало меньше денег и больше недвижимости: Владимир Слепцов отчитался о доходах

У мэра Ярославля Владимира Слепцова появилась новая недвижимость

Мэр Ярославля Владимир Слепцов отчитался о своих доходах за прошлый год. В декларации указано, что у него появились новая недвижимость и земля.

— Доходы Владимира Слепцова в 2017 году составили 1,86 миллиона рублей, — указано в декларации о доходах мэра Ярославля Владимира Слепцова. — Годом ранее он декларировал заработок почти в 5,5 миллиона рублей. А в собственности у мэра по половине двух земельных участков (2000 квадратных метров площадь каждый), половина жилого дома площадью 373 квадратных метра и половина нежилого строения площадью 68 квадратных метров.

Его квартира поменялась на другую — эта на 30 квадратных метров больше. Новыми стали и сведения о земле.

Отчитались о своих доходах и депутаты муниципалитета. Мы сегодня уже рассказывали об этом.