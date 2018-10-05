ДТП на проспекте Толбухина

Серьёзное ДТП с пострадавшими произошло в центре Ярославля. 4 октября в 18:20 на проспекте Толбухина, 66 столкнулись «Шевроле» и «Ленд-Ровер». «Ленд-Ровер» влетел в бок «Шевроле». От удара легковушка врезалась в столб. За рулём «Шевроле» находился 45-летний мужчина. За рулём внедорожника — 28-летняя женщина.



— В результате ДТП 45-летний мужчина госпитализирован. Пассажирка «Шевроле» — 22-летняя девушка — после осмотра врачами отпущена домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Автомобиль «Шевроле» получил значительные повреждения. «Ленд-Ровер» оказался крепче. У машины немного смята передняя часть.



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