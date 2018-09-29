На месте синего домика за храмом сейчас большая двухэтажная постройка в сайдинге

Российский блогер-урбанист Илья Варламов снова оскорбил Ярославль. На этот раз, задев чувства верующих. Так считает настоятель Яковлевско-Благовещенского храма в Заволжском районе, о котором в неприглядном свете написал блогер. Илья Варламов сравнил храм с придорожным кафе из-за большого дома, который построили прямо на территории обители.

— Очень красиво! Наверняка здесь теперь останавливаются дальнобойщики в поисках горячего кофе и беляша, потому что незабываемая архитектура придорожного кафе скопирована идеально, — написал Илья Варламов.



В своей публикации блогер назвал храм самым некрасивым в России. За что получил ответ от настоятеля, который просит разрешения владыки на то, чтобы перевести разбирательства на официальный уровень. Но и это не заставило урбаниста изменить своё мнение.

— Настоятель оскорбился, что его пристройку не оценили по достоинству, и теперь хочет бросить меня в клетку. Он ждет благословения владыки и просит молитв, чтобы человека кинули в тюрьму по статье об оскорблении чувств верующих, — публикует Илья Варламов.



76.ru обратился за комментарием в Ярославскую епархию, чтобы разобраться, было ли оскорбление чувств верующих в этой ситуации или нет.

Эта пристройка на территории храма вызвала негодование блогера

— У нас страна свободная, и каждый воспринимает как может. Кого-то оскорбляют красные флаги на улицах, «триколоры». Кого-то ничего не оскорбляет. Мы надеемся, что здравый смысл здесь восторжествует, — ответил пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский. — Я считаю, что любой действующий храм — это приход, который объединяет людей вокруг Христа. И взрослых, и пожилых, и детей. Храм не может существовать только как культовое здание, ему нужна дополнительная территория для социальных, образовательных и других проектов.