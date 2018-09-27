В Ярославль резко пришла осень: дожди, сильный ветер и похолодание



В центр России вторгся новый циклон. Из-за него непогода задержится в Ярославской области — будет слякотно и дождливо, а в некоторых районах дойдёт и до выпадения снега. Правда, почти незаметного и только в ночные часы.



— Сегодня облачные поля накроют уже всю северную половину европейской территории России, — прогнозируют синоптики центра «Фобос». — Ливни станут немного слабее, местами в Ярославской области ожидается около 20 мм за сутки. А вот ветер пока стихать не собирается — ожидаются порывы до 15 — 20 м/с.



Сегодня и завтра в Ярославле и по области будет пасмурно, ожидаются дожди. Днём будет около +11 °С, а по ночам — +2... +4 °С. В выходные теплее не станет, но выглянет солнце. Хотя в ночь с субботы на воскресенье всё же ожидаются осадки в виде дождя, а в некоторых районах в виде снега. Может подморозить до -2 °С.



Ранее мы уже писали, к каким сюрпризам погоды ярославцам стоит быть готовым этой осенью.

