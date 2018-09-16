Ребенок ударился о лобовое стекло

В интернете выложили видео с регистратора автомобиля, сбившего девочку в Ленинском районе Ярославля.



ДТП произошло 13 сентября на улице Чкалова. 9-летняя девочка выбежала из-за стоявшей возле остановки машины. Увидев автомобиль, девочка напугалась, но вместо того, чтобы отойти, побежала вперёд. 43-летняя женщина за рулём «Рено-Логана» нажала на тормоз, но было уже поздно. Девочка ударилась о лобовое стекло и упала на дорогу.

Видео: Сергей Максимов/youtube.com

На место приехали сотрудники ГИБДД и реанимация.



— В результате ДТП девочку с ушибами доставили в больницу. После осмотра врачи отпустили её домой. Женщина-водитель была трезвой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

