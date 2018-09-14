Девочка шла на трамвайную остановку

В Ярославле женщина на иномарке сбила 9-летнюю девочку. По информации полиции, школьница переходила дорогу на улице Чкалова к трамвайной остановке как раз в тот момент, когда там остановился трамвай. 43-летняя женщина на «Рено-Логан» школьницу не пропустила.



Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.



— В результате ДТП девочку с ушибами доставили в больницу. После осмотра врачи отпустили её домой. Женщина-водитель была трезвой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Напомним, на камеры видеонаблюдения попало другое ДТП: как ВАЗ сбил 15-летнюю школьницу.