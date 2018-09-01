Девочки перебегали дорогу на красный

ДТП на пешеходном переходе в Брагино сняли камеры наружного наблюдения «Ярнет». 29 августа на Тутаевском шоссе «десятка» сбила 15-летнюю девочку.



На видео видно, как две девочки бодро идут к переходу от остановки, потом начинают перебегать дорогу по пешеходному переходу на красный. Посреди дороги одна из девочек сворачивает обратно, а вторая ускоряется. Водитель «десятки» пытался увернуться вправо, но девочка попала прямиком под колёса машины.

На место ДТП приехала бригада скорой помощи, подростку оказали помощь на месте.



— После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

