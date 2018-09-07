Полиция вновь ловила недобросовестных водителей

В Ярославле ловили недобросовестных маршрутчиков. Их оказалось немало. Сотрудники ГИБДД вместе с чиновниками останавливали водителей, которые пренебрегали правилами безопасности пассажиров.



Во время рейда выявили пять грубых нарушений, при которых ездить за рулём и перевозить пассажиров категорически запрещено.



— Это неисправность световых приборов, стоп-сигналов и износ протектора шин. Кроме того, представитель общественности во время проезда зафиксировал нарушение правил остановки и стоянки, — рассказали в мэрии Ярославля.



В отношении двух владельцев маршруток будут проводить административное расследование. Как уточнили в полиции, в целом благодаря постоянно обновляющемуся парку пассажирского транспорта нареканий к техническому состоянию становится меньше.



Ранее 76.ru рассказывал о том, что из двух маршруток вытащили всю заработанную выручку.