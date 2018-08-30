Девочку осмотрели и отпустили домой

В Брагино на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку. Подросток переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе.



— 29 августа в 19:00 на Тутаевском шоссе 61-летний водитель ВАЗ-2110 сбил девочку. В результате ДТП ребёнок доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.



Напомним, две недели назад на Тутаевском шоссе сбили маму с дочкой. Они обе попали в больницу. После этого активисты начали собирать подписи, чтобы установить светофор на этом месте.