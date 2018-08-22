За убийство ярославец получил не срок, а лечение

Жителя Ярославской области признали психически невменяемым после того, как он убил человека. Трагедия случилась в Угличе ещё зимой.

42-летний мужчина был в гостях у знакомого в доме на улице Северной. Мужчины выпивали, будучи пьяными — поссорились. Гость резко вспылил и начал бить 58-летнего хозяина дома. Он колотил мужчину по голове, телу, лицу. Увечья оказались настолько сильными, что мужчина умер на месте.

— О случившемся в правоохранительные органы сообщил сосед потерпевшего, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — В ходе следствия в отношении фигуранта уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Суд согласился со следователями и отправил мужчину на принудительное лечение.



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